Israel intercepta a la segunda Flotilla al completo en aguas internacionales

Los detalles Las nueve embarcaciones de esta segunda Flotilla aparecen como interceptadas en aguas internacionales en la propia web de la misión humanitaria.

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, compuesta por nueve barcos, ha sido interceptada en aguas internacionales por buques militares israelíes mientras navegaba hacia Gaza. La misión, que busca romper el bloqueo israelí, transporta ayuda humanitaria valorada en más de 110.000 dólares, incluyendo medicinas y suplementos nutricionales para hospitales de Gaza. La flotilla, con 140 tripulantes, ya anticipaba una posible detención en el Mediterráneo, similar a la ocurrida con la Flotilla Global Sumud.

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, ha denunciado en la madrugada de este miércoles que buques militares israelíes les rodearon e interceptaron a todas sus embarcaciones.

Las nueve embarcaciones de esta segunda Flotilla aparecen como interceptadas en aguas internacionales en la propia web de la misión humanitaria. "El Ejército israelí no tiene jurisdicción legal en aguas internacionales. Nuestra flotilla no presenta ninguna amenaza. Cargamos ayuda vital con un valor de más de 110.000 dólares en medicinas, material respiratorio y suplementos nutricionales destinados a los hospitales de Gaza", asegura la iniciativa en un mensaje.

Cuatro horas antes de denunciar los primeros abordajes israelíes, la flotilla aseguró haber cruzado la frontera de las 140 millas náuticas (unos 260 kilómetros), la distancia a la que Israel ha empezado a interceptar iniciativas parecidas anteriormente.

La flotilla, con unos 140 tripulantes, ya preveía que sus embarcaciones fueran detenidas en el Mediterráneo, igual que ocurrió el pasado miércoles con la Flotilla Global Sumud, que zarpó casi un mes antes que la de la Libertad.

La misión constituye un nuevo intento para romper el asedio israelí a Gaza y crear un corredor humanitario con la Franja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.