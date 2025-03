¿Qué está pasando en Turquía? Una detención, manifestaciones y Erdogan en el ojo del huracán

Turquía se echa a las calles tras la detención del alcalde de Estambul. La Policía detuvo este miércoles al socialdemócrata Imamoglu, por supuesta corrupción y "colaboración con grupos terroristas". No obstante, la detención no ha gustado en la oposición y a miles de ciudadanos, que no daban veracidad a las justificaciones de la detención de una figura política de primer nivel opositora al presidente del país, Recep Erdogan.

La detención del popular alcalde, que llegó al cargo en 2019 y renovó mandato en 2024, ha causado enormes protestas en Turquía, ya que su partido, el socialdemócrata CHP, ha designado a Imamoglu candidato para las próximas elecciones presidenciales para enfrentarse al actual presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan Imamoglu.

A pesar de estar respaldado por parte de la sociedad turca, el alcalde está acusado de registro ilegal de datos personales, soborno, manipulación de licitaciones y creación de una organización delictiva, cargos que la oposición considera fabricados para apartar de la política al futuro rival de Erdogan. Y no solo eso, sino que Interior también aparta temporalmente de su cargo al alcalde del distrito de Beylikdüzü, Mehmet Murat Çalik, acusado de corrupción y de formar parte de una organización delictiva.

El Ministerio aplica la misma medida a Resul Emrah Sahan, alcalde del distrito de Sisli, acusado en una causa distinta de "colaboración con una banda terrorista", y en este caso nombra como sustituto al delegado del Interior del mismo distrito, Cevdet Ertürkmen, interviniendo así la alcaldía. En el caso de Estambul, la asamblea municipal debe elegir ahora un sustituto del alcalde entre los concejales de la Asamblea municipal, en la que el CHP tiene mayoría, con 180 miembros frente a los 126 del AKP, el partido islamista de Erdogan.

Protestas masivas en Turquía

El arresto de Imamoglu y las acusaciones en su contra han provocado desde el miércoles enormes protestas en toda Turquía. El CHP ha vuelto a invitar a sus simpatizantes a manifestarse también esta noche, al igual que las precedentes, ante la alcaldía de Estambul, donde ya el sábado unas 50.000 personas se congregaron para pedir la liberación del alcalde.

Según ha informado el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, 343 personas han sido detenidas este sábado en varias operaciones policiales paralelas con redadas en residencias universitarias. Durante la medianoche, Yerlikaya ya había notificado varias detenciones por "dañar la propiedad pública y resistirse a la ley" en las ciudades de Estambul, Esmirna y Ankara.

No solo eso, sino que el diario 'Birgün' contabilizaba esta madrugada al menos 31 detenidos en allanamientos realizados por la Policía en viviendas de estudiantes en Ankara, aunque también hubo redadas en Estambul, Esmirna, Eskisehir, Canakkale, Antalya y Adana. A su vez, el rotativo 'Evrensel' cifraba en 123 los detenidos solo en Esmirna, mientras que la agencia 'Anadolu' señalaba que 56 personas fueron arrestadas en Estambul por "incitar al odio en redes sociales", aunque la Fiscalía ha emitido orden de arresto contra 94 ciudadanos por este motivo.

Desacatando las amplias prohibiciones de manifestación dictadas tras la detención del alcalde, los manifestantes exigieron el fin del gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, que lleva 23 años en el poder. La Policía intervino con dureza, recurriendo al uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión lanzados desde vehículos antidisturbios y balas de goma.