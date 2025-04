Putin mata a seis personas en un ataque masivo con drones sobre Ucrania tras anunciar un alto el fuego del 8 al 11 de mayo

Putin ha anunciado un alto el fuego temporal de la guerra en Ucrania, pero no será inmediato, sino que habrá que esperar del 8 al 11 de mayo. Así lo anunció el presidente ruso este lunes, mientras el mundo estaba pendiente del apagón masivo en España y Portugal; una tregua de solo tres días coincidiendo con el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Con este motivo, el Kremlin reunirá a los principales líderes mundiales partidarios de poner fin a la hegemonía occidental.

Solo unas horas después, ya este martes, el Ejército de Rusia volvía a atacar Ucrania de forma masiva con drones, matando a al menos seis personas, entre ellas una niña de doce años. Los ataques se han producido sobre las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk, situadas en el este del país, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha señalado en su cuenta en la red social Facebook que "el número de víctimas de los rusos en la provincia de Donetsk el 28 de abril aumenta a cinco muertos y cuatro heridos", sin dar más detalles y sin que las Fuerzas Armadas de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre estos ataques.

El alto el fuego entrará en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo y vencerá 72 horas después en la medianoche del 10 al 11, informó el Kremlin en un comunicado, según recoge EFE. Ucrania y la Casa Blanca se pronunciaron de inmediato a favor de un alto el fuego indefinido y no de una tregua provisional.

El Kremlin acogerá el 9 de mayo a más de veinte mandatarios, entre los que figurará el chino, Xi Jinping; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, o el eslovaco Robert Fico. Por ello, las autoridades rusas están interesadas en que la seguridad esté garantizada y ningún dron enemigo pueda aguar el desfile militar en la plaza Roja para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Tregua de la Victoria

La nota destaca que la decisión de la tregua fue adoptada por Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas, "por motivos humanitarios". "Rusia considera que la parte ucraniana debe seguir este ejemplo", señala. En caso de que Kyiv viole la tregua, añade, "las Fuerzas Armadas de Rusia darán una respuesta adecuada y efectiva". "La parte rusa expresa una vez más su disposición a participar en unas negociaciones de paz sin condiciones previas que estén dirigidas a eliminar las causas primarias de la crisis ucraniana y a cooperar de manera constructiva con sus socios internacionales", subraya.

Putin ya declaró unilateralmente el pasado 19 de abril una tregua con ocasión de la Pascua Ortodoxa, a la que Kyiv se sumó poco después. Tras constatar que durante esas 30 horas se redujo la actividad militar en casi todos los sectores del frente, Putin se mostró dispuesto a reanudar las negociaciones directas con Kyiv. Rusos y ucranianos, enzarzados en una cruenta guerra desde el 24 de febrero de 2022, no se sientan en la misma mesa de negociaciones desde marzo de ese año.

"¿Por qué esperar al 8 de mayo?"

En respuesta a la iniciativa del Kremlin, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, aseguró que dejar de disparar durante 72 horas no era suficiente. "Si Rusia realmente quiere la paz debe declarar un

alto el fuego inmediatamente. ¿Por qué esperar hasta el 8 de mayo?", se preguntó Sibiga en X, según publica Europa Press. El ministro añadió que "Ucrania está lista para apoyar un alto el fuego a largo plazo, duradero y completo". "Es lo que proponemos constantemente, por al menos 30 días", resaltó. Mientras, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la actual Administración estadounidense desea que ambos bandos acuerden un alto el fuego indefinido.

Por su parte, Zelenski cree que Putin intenta manipular: "Es otro intento de manipulación. Por alguna razón todo el mundo debe esperar al 8 de mayo para el alto el fuego. Solo para que Putin tenga su desfile tranquilo", ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Zelenski ha reslatado que "nosotros valoramos las vidas humanas, no los desfiles". "Y el mundo cree que no hay razón para esperar al 8 de mayo. El alto el fuego no debe ser de unos pocos días para volver a matar después. Debe ser inmediato, total e incondicional y durante al menos 30 días para garantizar que sea seguro y tenga garantías", ha argumetnado.

Estos son los "cimientos" que podrían facilitar una "diplomacia real" y por eso "reafirmamos esta propuesta". "La propuesta de Estados Unidos también está sobre la mesa. Rusia sabe qué es lo que tiene que hacer exactamente y cómo responder: con un alto el fuego auténtico", ha remachado. en referencia a la propuesta norteamericana del 11 de marzo.