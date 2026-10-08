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La ejecución de Christa Pike

Las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución: "¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes?"

Los detalles Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su abogado, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.

Christa Pike, condenada a muerte, entrando a un tribunal penal del condado de Knox en Knoxville, Tennessee Christa Pike, condenada a muerte, entrando a un tribunal penal del condado de Knox en Knoxville, TennesseeReuters
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El abogado de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal la semana pasada, reveló este miércoles las primeras palabras que pronunció al despertar: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

Randy Spivey, quien aclaró que no estaba presente cuando Pike despertó el martes, habló con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, en Tennessee, tras una audiencia sobre el caso.

"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", explicó el abogado. Aunque celebró que su representada hubiera despertado tras varios días inconsciente desde su fallida ejecución el pasado 30 de septiembre, advirtió de que "le espera un largo camino hacia la recuperación".

Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su abogado, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos. Fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer e iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones durante el resto de 2026 a raíz del caso. Por su parte, el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitaría una nueva orden de ejecución. El abogado recordó que Pike "sobrevivió al abuso sexual infantil. Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla".

"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", añadió. Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país. Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en este estado.

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