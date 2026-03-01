Ahora

Tras los ataques

Carrión, sobre la incógnita tras la muerte de Jamenei y su sucesión: "No sabemos el alcance de las figuras que han caído"

Los detalles El periodista de 'El Independiente' sostiene que la muerte del ayatolá ha sido "un golpe psicológico brutal para Irán porque era su líder político y religioso".

Carrión, sobre la incógnita tras la muerte de Jamenei y la sucesión: "No sabemos el alcance de las figuras que han caído"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', ha analizado el contexto actual de Irán tras ser atacado este sábado por Estados Unidos e Israel, además de la gran incógnita sobre la sucesión del líder supremo ayatolá, Ali Jamenei, fallecido en uno de los bombardeos.

En este momento, tal y como sostiene el experto, "es muy difícil pronosticar" qué va a ocurrir ya que existen "muchas preguntas pendientes": "No sabemos el alcance de las figuras que han caído", ha añadido.

"Sabemos que murieron el ministro de Defensa y el jefe de la Guardia Revolucionaria y sabemos que también hay reemplazos en marcha", narra. De esta manera, subraya que la muerte de Jamenei ha sido "un golpe psicológico brutal para Irán porque era su líder político y religioso"

Para Carrión, el ayatolá es "el hombre que ha construido el Irán de hoy y el que lo ha modelado durante las últimas décadas". Eso sí, debido a su edad y al vacío de poder que podía quedar, la transición ya estaba preparada.

"Hay un consejo interino, sabemos que hay tres hombres al frente: el presidente de Irán, el jefe del Poder Judicial y uno de los miembros de la Asamblea de expertos que elegirá al próximo líder supremo. La incógnita ahora es el calendario. La Constitución iraní no establece un calendario fijo y tampoco tenemos las condiciones en el país para que se produzca la reunión de elección", añade.

Así, el experto asegura que hay al menos cinco nombres sobre la mesa. "Dos de ellas estarían muy conectadas con esa herencia de la República Islámica. Uno es su nieto y otro su hijo", agrega Carrión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán promete que habrá venganza por la muerte de Jamenei mientras Israel se ceba con el corazón de Teherán
  2. Irán, dividida: la población toma las calles entre celebraciones y lloros por la muerte del líder supremo Jamenei
  3. Los efectos económicos del ataque a Irán: sube el petróleo, el peligro con las desalinizadoras y el riesgo en los fertilizantes
  4. Yolanda Díaz asegura que tomó "hace tiempo" la decisión de irse y no se moja sobre el candidato a sucederla: "No voy a hacer lo que han hecho conmigo"
  5. El PP, entre la espada y la pared con Vox: de un tono conciliador para pactar en Aragón y Extremadura a plantarles cara en plena campaña en Castilla y León
  6. Una familia viviendo en una habitación, el ejemplo del problema de la vivienda: "Mi sueldo no da para pagar un piso"