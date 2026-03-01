Carrión, sobre la incógnita tras la muerte de Jamenei y su sucesión: "No sabemos el alcance de las figuras que han caído"

Los detalles El periodista de 'El Independiente' sostiene que la muerte del ayatolá ha sido "un golpe psicológico brutal para Irán porque era su líder político y religioso".

Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', ha analizado la situación actual de Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la muerte del líder supremo ayatolá Ali Jamenei. Carrión destaca la incertidumbre sobre el futuro del país, ya que "es muy difícil pronosticar" los próximos pasos debido a las "muchas preguntas pendientes". La muerte de Jamenei, una figura clave en la construcción del Irán moderno, representa un "golpe psicológico brutal". Aunque la transición estaba preparada, con un consejo interino liderado por tres figuras clave, la incógnita persiste sobre el calendario para elegir al próximo líder supremo. Hay cinco candidatos posibles, incluyendo familiares directos de Jamenei.

Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', ha analizado el contexto actual de Irán tras ser atacado este sábado por Estados Unidos e Israel, además de la gran incógnita sobre la sucesión del líder supremo ayatolá, Ali Jamenei, fallecido en uno de los bombardeos.

En este momento, tal y como sostiene el experto, "es muy difícil pronosticar" qué va a ocurrir ya que existen "muchas preguntas pendientes": "No sabemos el alcance de las figuras que han caído", ha añadido.

"Sabemos que murieron el ministro de Defensa y el jefe de la Guardia Revolucionaria y sabemos que también hay reemplazos en marcha", narra. De esta manera, subraya que la muerte de Jamenei ha sido "un golpe psicológico brutal para Irán porque era su líder político y religioso"

Para Carrión, el ayatolá es "el hombre que ha construido el Irán de hoy y el que lo ha modelado durante las últimas décadas". Eso sí, debido a su edad y al vacío de poder que podía quedar, la transición ya estaba preparada.

"Hay un consejo interino, sabemos que hay tres hombres al frente: el presidente de Irán, el jefe del Poder Judicial y uno de los miembros de la Asamblea de expertos que elegirá al próximo líder supremo. La incógnita ahora es el calendario. La Constitución iraní no establece un calendario fijo y tampoco tenemos las condiciones en el país para que se produzca la reunión de elección", añade.

Así, el experto asegura que hay al menos cinco nombres sobre la mesa. "Dos de ellas estarían muy conectadas con esa herencia de la República Islámica. Uno es su nieto y otro su hijo", agrega Carrión.

