De los nuevos 'Black Tomahawk' a los temibles drones 'Lucas': así son las armas nunca antes vistas de EEUU, Israel e Irán

Los detalles Los tres países están mostrando su gran poder militar con misiles hipersónicos e incluso con proyectiles capaces de matar a una persona concreta en su propio dormitorio.

Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra Irán, provocando que este último responda con bombardeos a Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio. La tensión en la región se intensifica tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, con un despliegue de armamento sin precedentes que ha causado centenares de muertos, incluidos civiles y altos cargos iraníes. Israel ha utilizado tecnología avanzada, como armamento antibúnker y drones merodeadores, mientras Irán ha atacado Tel Aviv usando misiles hipersónicos. EEUU ha empleado el misil 'Black Tomahawk' y drones 'Lucas', aumentando el conflicto en una región ya inestable.

Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Irán, en respuesta, ha bombardeado tanto al país hebreo como a multitud de bases estadounidenses en Oriente Medio. La tensión en la región, creciendo a cada minuto. Yendo a más. Amenazando con no dejar de subir más todavía con la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Los tres países están exhibiendo un armamento nunca antes visto en una sucesión de bombardeos que han dejado ya centenares de muertos en apenas horas.

Que han acabado con la vida tanto de civiles inocentes como de altos cargos iraníes. Según Israel, han sido unos 40 mandamases del régimen los que han fallecido. Los que han muerto en apenas un minuto en una demostración del poder militar israelí.

"Se habrá usado una gran variedad de armas. El ejemplo está en Israel cuando contra Hizbulá, cuando usó armamento antibúnker y drones merodeadores, que buscan a sus objetivos y aprovechan la ocasión para atacar cuando salen del búnker", explica Guillermo Pulido, analista en defensa.

Pero hay más, porque los israelíes cuentan con proyectiles capaces de matar a una persona en su cama: "En 2025 se empleó un misil que entraba en el piso de un bloque de viviendas. Contaba con una carga no demasiado grande capaz de destruir un dormitorio".

Irán, ante estos ataques desde territorio hebreo, no se ha quedado parada y ha bombardeado Tel Aviv en un ataque ha dejado al menos ocho muertos. Porque cuentan con un amplio arsenal ofensivo. Porque tienen misiles hipersónicos capaces de interceptar, que ya habrían usado en sus ataques de 2025 y que son muy letales.

En cuanto a las armas 'más viejas', ya han avisado de que van a bombardear las bases de Estados Unidos con los 'Phantom' estadounidenses.

EEUU, por su parte, también está usando armas nunca vistas. Es el caso del misil de ataque terrestre 'Black Tomahawk' que, como su nombre, indica, es una versión mejorada del 'Tomahawk'. Luce un revestimiento negro que lo hace menos visible y presenta ligeras diferencias en las alas.

Además han usado los drones 'Lucas', unas herramientas muy nuevas que llevan en uso desde finales de 2025. Se habrían usado en el bombardeo a Venezuela del 3 de enero.

Así está la situación en Oriente Medio. Así está todo en una región en la que la tensión va en aumento. En la que los muertos se cuentan por centenas desde que hace apenas 24 horas EEUU e Israel bombardeasen Teherán y mataran al líder supremo Ali Jamenei.

