Tensión en Oriente Medio

El líder de los hutíes del Yemen promete represalias contra Israel tras el bombardeo que mató a su primer ministro

¿Qué ha dicho? En un discurso televisado, ha hablado de una "escalada constante" entre múltiples referencias a la "guerra santa" y a la "yihad" contra los israelíes.

El líder de los hutíes en Yemen
Abdelmalek al Huti, líder de los hutíes del Yemen, ha prometido represalias contra Israel y una "escalada constante" después del bombardeo del Ejército israelí que acabó con la vida de su primer ministro y de otros altos cargos en Saná.

"Nuestro enfoque militar para atacar al enemigo israelí, ya sea con misiles, drones o un bloqueo naval, es continuo, firme y en continua escalada", ha expresado el líder hutí en un discurso televisado plagado de referencias religiosas y llamadas a la "guerra santa" contra Israel.

Al Huti, que no confirmó cuántas víctimas hubo en el bombardeo de Israel, sí ha indicado que en dicho ataque murieron "ministros y empleados públicos que trabajaban en puestos civiles", y ha calificado la acción de "criminal".

"Este gran sacrificio por la causa de Dios no afectará a la posición de nuestro país ni nos conducirá a la retirada, la debilidad o a la flaqueza. Es algo que aumenta nuestra firmeza, determinación, certeza y cohesión, y es parte de la yihad", ha añadido.

En la misma línea, ha afirmado que los rebeldes del Yemen están ahora "en la batalla más sagrada y en la situación más importante" contra Israel, contra quienes han lanzado cientos de ataques con drones y de misiles balísticos desde el comienzo del genocidio en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Los hutíes confirmaron la muerte de Ahmed al Rahawi, su primer ministro, en un ataque israelí cuando mantenía junto con otros miembros de su Ejecutivo una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año.

Israel y el movimiento yemení respaldado por Irán han mantenido su cruce de ataques pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado del Estado judío, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región, entre ellos barcos en el mar Rojo.

