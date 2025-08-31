Ahora

Tragedia en Pakistán

Al menos 28 fallecidos en las devastadoras inundaciones de Pakistán: un millón y medio de personas han sido desplazadas

Los detalles La provincia de Punyab ha sido la zona más afectada del país por el desbordamiento de los ríos Sutlej, Ravi y Chenab.

Inundaciones en Pakistán.
Casi un millón y medio de personas han sido desplazadas de sus hogares en Pakistán por las devastadoras lluvias torrenciales que ya se ha cobrado la vida de al menos 28 ciudadanos.

Así lo han informado las autoridades pakistanís junto a un informe de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA), recogido por el diario Daily Times. Este ha detallado que este fenómeno ha afectado a más de 2.300 aldeas, obligando a trasladar a 418.000 personas que se encontraban aisladas por el agua a zonas más seguras.

La provincia de Punyab ha sido la zona más afectada del país por el desbordamiento de los ríos Sutlej, Ravi y Chenab. De su lado, la alerta ya abarca a gran parte del territorio, incluyendo las provincias de Sindh, Baluchistán y Khyber-Pakhtunkhwa.

Unos 511 campamentos de ayuda han sido instalados en los distritos más afectados, así como 351 puntos de atención médica y 321 centros veterinarios.

Pakistán contará con un alto nivel de alerta en los próximos días. Mientras, efectivos continúan las labores de prevención y desplazamiento de afectados.

