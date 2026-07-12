Houston clama contra el ICE por la muerte de un trabajador mexicano: "Aunque mi Gobierno me arrebató a mi padre, nosotros haremos justicia"

Los detalles Pese a que el ICE afirma que el agente actuó "en defensa propia", los acompañantes de Lorenzo Salgado niegan la versión oficial de que el mexicano embistió un vehículo suyo.

En Houston, la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un constructor mexicano y padre de tres hijos, ha desatado protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Salgado, residente en Estados Unidos por más de 35 años, fue asesinado durante un operativo del ICE mientras conducía hacia una obra. Aunque el ICE alega defensa propia, los acompañantes niegan su versión. El alcalde de Houston, John Whitmire, ha prometido una investigación independiente, pero la falta de cámaras corporales en los agentes genera dudas. La familia de Salgado exige respuestas, aumentando la tensión por las acciones del ICE en la ciudad.

Los gritos se repiten en las calles de Houston después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo: "ICE, fuera de Houston". El hombre, un constructor mexicano y padre de tres hijos que llevaba más de 35 años en Estados Unidos y que, según su familia, estaba cerca de conseguir su visado fue asesinado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le estaba deteniendo este martes.

"Aunque mi gobierno, mi gobierno federal, me arrebató a mi padre, nosotros, el pueblo, nosotros el pueblo haremos justicia", afirma su hijo.

Concretamente, Salgado Araujo fue asesinado cuando conducía hacia una obra junto a varios trabajadores. Según el ICE, no era su objetivo. Alegan que fue en "defensa propia" después de que la furgoneta embistiera un vehículo del ICE durante la persecución. Ahora bien, los acompañantes niegan la versión oficial y aseguran que el agente disparó desde el lado del pasajero.

El alcalde de Houston, John Whitmire, prometió este viernes llevar a cabo una investigación "independiente y transparente" para averiguar qué paso durante el suceso. Una investigación que llega rodeada de dudas: los agentes no llevaban cámaras corporales y no se han difundido imágenes del tiroteo.

"Nos dieron 20 millones de dólares para cámaras corporales y aquí estábamos en Houston y los agentes no las tenían", denuncia Sylvia García, congresista demócrata.

La familia exige respuestas mientras crece la tensión por la actuación del ICE en la ciudad y este domingo se ha celebrado una protesta en la ciudad por una nueva muerte a manos de los agentes.

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