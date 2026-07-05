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La UME, en el lugar

Portugal pide ayuda: el país, en aviso rojo por un incendio que ha calcinado más de 15.000 hectáreas y que avanza sin control

Los detalles Los vecinos y vecinas pelean contra el fuego con cubos de agua, mangueras y hasta con escobazos. Todo, para evitar de toda forma posible que las llamas lleguen a sus casas.

Los bomberos luchan contra el fuego en Portugal Los bomberos luchan contra el fuego en PortugalAgencia EFE / jbr35643
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Portugal se quema. Arde por los incendios que tienen al país en alerta rojo. En una situación crítica por unas llamas que avanzan sin control. Que, en Vouzela, ya ha calcinado casi 15.000 hectáreas dejando nueve heridos a su paso estando dos de ellos muy graves. "La situación que vivimos es particularmente difícil", dice una vecina.

Todo vale para pelear contra las llamas. Ya sean cubos de agua o mangueras. Ya sean, incluso, escobazos. Así luchan contra los incendios los portugueses para evitar como sea posible que el fuego llegue a sus casas.

Porque está avanzando sin control alguno. Porque han pedido ayuda para combatir el fuego. La UME, ante la complicada situación que se vive en el país vecino, se ha sumado al operativo con 120 militares que trabajan codo con codo con los Bomberos lusos.

"Nos llamaron y en cuanto lo hicieron salimos", dice Manuel, de la Unidad Militar de Emergencias.

Fuego en Portugal Fuego en PortugalAgencia EFE / jbr35643

La prioridad, proteger las viviendas del fuego: "Ahora mismo estamos defendiendo una casa que estaba amenazada por el fuego y que se propagaba rápidamente. Hemos colocado barreras para evitar que se queme por completo".

Son 1.300 efectivos los que siguen combatiendo un incendio que el calor y el viento mantienen muy activo. "El trabajo que realizaron fue excelente", agradecen los vecinos.

Las llamas arrasan Portugal Las llamas arrasan PortugalAgencia EFE / jbr35643

Mientras, Portugal sigue en aviso rojo tanto en el centro como en el sur del país por un incendio que avanza de forma descontrolada.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara municipal de Vuzela, Marco Dias, dice que el incendio "está más tranquilo pero no está controlado". "Nos preocupan dos fuentes", ha expuesto.

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