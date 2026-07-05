Portugal pide ayuda: el país, en aviso rojo por un incendio que ha calcinado más de 15.000 hectáreas y que avanza sin control

Los detalles Los vecinos y vecinas pelean contra el fuego con cubos de agua, mangueras y hasta con escobazos. Todo, para evitar de toda forma posible que las llamas lleguen a sus casas.

Portugal enfrenta una situación crítica debido a incendios descontrolados que han calcinado casi 15.000 hectáreas en Vozuela, dejando nueve heridos, dos de ellos graves. Los portugueses luchan contra el fuego con cubos de agua, mangueras y escobazos para proteger sus hogares. Ante la gravedad de la situación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España ha enviado 120 militares para colaborar con los bomberos portugueses. La prioridad es proteger las viviendas, colocando barreras para evitar que se quemen. Con 1.300 efectivos en el terreno, el incendio sigue activo por el calor y el viento, manteniendo a Portugal en alerta roja.

Portugal se quema. Arde por los incendios que tienen al país en alerta rojo. En una situación crítica por unas llamas que avanzan sin control. Que, en Vouzela, ya ha calcinado casi 15.000 hectáreas dejando nueve heridos a su paso estando dos de ellos muy graves. "La situación que vivimos es particularmente difícil", dice una vecina.

Todo vale para pelear contra las llamas. Ya sean cubos de agua o mangueras. Ya sean, incluso, escobazos. Así luchan contra los incendios los portugueses para evitar como sea posible que el fuego llegue a sus casas.

Porque está avanzando sin control alguno. Porque han pedido ayuda para combatir el fuego. La UME, ante la complicada situación que se vive en el país vecino, se ha sumado al operativo con 120 militares que trabajan codo con codo con los Bomberos lusos.

"Nos llamaron y en cuanto lo hicieron salimos", dice Manuel, de la Unidad Militar de Emergencias.

Fuego en Portugal

La prioridad, proteger las viviendas del fuego: "Ahora mismo estamos defendiendo una casa que estaba amenazada por el fuego y que se propagaba rápidamente. Hemos colocado barreras para evitar que se queme por completo".

Son 1.300 efectivos los que siguen combatiendo un incendio que el calor y el viento mantienen muy activo. "El trabajo que realizaron fue excelente", agradecen los vecinos.

Las llamas arrasan Portugal

Mientras, Portugal sigue en aviso rojo tanto en el centro como en el sur del país por un incendio que avanza de forma descontrolada.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara municipal de Vuzela, Marco Dias, dice que el incendio "está más tranquilo pero no está controlado". "Nos preocupan dos fuentes", ha expuesto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido