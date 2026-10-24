Kim Jong-un llama a su Ejército a "alcanzar la élite militar" en plenas tensiones en la frontera con Corea del Sur

Fotografía cedida por la agencia de noticias estatal KCNA que muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (pantalla), durante la 3.ª Conferencia de Comandantes de Compañía del Ejército norcoreano

¿Qué ha dicho? El líder de Corea del Norte ha emplazado a su Ejército a que se transforme "lo antes posible y de forma simultánea" en unas fuerzas armadas de élite.

Corea del Norte y Corea del Sur están experimentando un aumento de tensiones fronterizas. En este contexto, Kim Jong-un ha instado a su Ejército a convertirse en una élite militar. Durante la 3.ª Conferencia de Comandantes de Compañía del Ejército norcoreano, Kim enfatizó la necesidad de fortalecer y transformar el Ejército en unas fuerzas armadas de élite. La reunión, celebrada tras el IX Congreso del Partido, contó con miles de uniformados. Las tensiones aumentaron tras la explosión de minas en la Zona Desmilitarizada, que Seúl atribuye a Pionyang, mientras que Corea del Norte rechaza las acusaciones.

Corea del Norte y Corea del Sur llevan semanas en pleno auge de las tensiones fronterizas con Seúl. Y, en este contexto, Kim Jong-un ha llamado a su Ejército a alcanzar la élite militar.

Así lo ha aseverado el líder de Corea del Norte en un discurso durante la 3.ª Conferencia de Comandantes de Compañía del Ejército norcoreano, según ha informado la agencia estatal KCNA.

Durante el mismo, el líder norcoreano urgido a fortalecer el Ejército de su país y transformarlo "lo antes posible y de forma simultánea" en unas fuerzas armadas de élite.

"La fortaleza de nuestro ejército se multiplicará de forma incomparable" si todas las unidades del Ejército norcoreano "se depuran ideológicamente, alcanzan la élite militar y técnica y son intachables en su disciplina reglamentaria", ha señalado.

La reunión militar, la primera de alcance nacional tras el IX Congreso del Partido celebrado el pasado febrero, se ha celebrado entre los pasados jueves y viernes ante la presencia de miles de uniformados en un masivo auditorio y con Kim como figura central, de acuerdo con imágenes publicadas por KCNA.

El ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, ha elogiado por su parte el papel del Ejército en los últimos siete años y ha reconocido, sin precisarlos, "problemas que deben superarse".

La reunión tuvo lugar en medio de un aumento de las tensiones entre Seúl y Pionyang por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que hirieron a tres soldados surcoreanos. Seúl afirma que los explosivos eran minas antipersonales norcoreanas y responsabilizó a Pionyang del incidente, mientras que el Norte rechazó las acusaciones y denunció que las autoridades surcoreanas habían falseado los hechos.

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