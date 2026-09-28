El plan de vivienda de Die Linke: la nueva izquierda alemana propone expropiar a los fondos que tengan más de 3.000 casas

Los detalles Con esta medida, el partido de la alcaldesa de Berlín, Elif Eralp, puede actuar contra ocho grandes tenedores en Berlín. Si lo extrapolamos a la Comunidad de Madrid, los señalados serían tres fondos: Blackstone, CBRE y Caixabank, que acumulan casi 23.000 viviendas.

El partido Die Linke, de extrema izquierda en Berlín, ha propuesto un plan para expropiar más de 200.000 viviendas, pero solo de empresas que posean más de 3.000 pisos. En Berlín, existen ocho empresas de este tipo. En comparación, en la Comunidad de Madrid, tres empresas, Blackstone, CBRE y Caixabank, acumulan cerca de 23.000 viviendas. Die Linke planea destinar 20.000 millones de euros para esta expropiación, pagando un promedio de 100.000 euros por piso, una cifra inferior al valor de mercado. Este plan representaría un gasto significativo del presupuesto de la ciudad en los próximos cuatro años.

¿Expropiar a quién? Sobre las expropiaciones a la hora de hablar de desahucios, como el que ha hecho estallar la indignación de los ciudadanos en España tras el caso de Maricarmen, hay que aclarar un detalle. Ya saben que en Berlín ha ganado las elecciones Elif Eralp, la candidata de un partido de extrema izquierda llamado Die Linke.

Pues bien, en su programa se incluye la expropiación de viviendas, pero no de cualquiera. Eso sí, se han puesto un objetivo: hacerse con más de 200.000 viviendas.

¿A quién se los quieren expropiar?

Die Linke, la nueva izquierda alemana, pretende expropiar más de 200.000 pisos por toda la ciudad. Pero solo actuarán contra las empresas que manejan más de 3.000 pisos.

Ahora, la pregunta clave es: ¿cuántas casas de este tipo hay en Berlín? La respuesta es ocho. Pero si nos vamos de España a Alemania, de Berlín a la Comunidad de Madrid, descubrimos que hay tres empresas que tienen en cartera más de 3.000 casas. Son Blackstone, CBRE y Caixabank y acumulan casi 23.000 viviendas. Con el plan de la nueva alcaldesa de Berlín, a ellos sí se les podrían expropiar sus viviendas.

Las cifras para el plan de Die Linke

Es más, ya han anunciado que destinarán para ello 20.000 millones de euros. Es decir, calculan pagar de media solo 100.000 euros por piso. Un precio que está muy por debajo del precio de mercado que, también en Alemania, está por las nubes.

Si lo logran, uno de cada 10 euros del presupuesto de la ciudad sería para pagar estos pisos en los próximos cuatro años.

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