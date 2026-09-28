La ultraderecha francesa saca beneficio de la crisis en Ceuta: camisetas para financiar una organización no autorizada por Bruselas

Los detalles Ofrecen una camiseta por 35 euros, diez de los cuales van a Save Europe Act, una organización que no fue autorizada por la Comisión Europea porque no defiende valores democráticos.

La ultraderecha europea está comercializando camisetas con el lema 'Todos somos caballas', supuestamente para apoyar a los ceutíes, a un precio de 35 euros. Sin embargo, el dinero recaudado se destina a organizaciones ultraderechistas. La ultraderecha francesa utiliza estas camisetas para promover una agenda xenófoba, presentando imágenes falsas generadas por inteligencia artificial. Damien Rieu, figura prominente de la ultraderecha, afirma que Ceuta está siendo invadida por criminales. La tienda que vende las camisetas destina parte de los ingresos a Save Europe Act, una organización no autorizada por la Comisión Europea por no defender valores democráticos. Además, las imágenes de las camisetas son manipuladas y no muestran el producto real.

Seguramente ni sabrán qué significa 'caballas', pero la ultraderecha europea está sacando tajada con unas camisetas que aluden a los ceutíes. Su precio es de 35 euros y, aunque lo camuflan en un apoyo a los habitantes de la ciudad autónoma, el destino del dinero va a organizaciones ultraderechistas.

La ultraderecha francesa ha sacado la camiseta de 'Todos somos caballas' para 'vender' solidaridad y, de paso, agenda xenófoba. A nada que nos fijamos en imagen, la solidaridad es de palo. Todos los motores de verificación detectan la postal que muestran en la venta como sintética, falsa, generada con IA y hasta la propia OpenAI dice que se ha creado con sus herramientas.

"Entre los que entraron en Ceuta no hay refugiados. Se esconden delincuentes, criminales, violadores e islamistas", afirma Damien Rieu, delfín de la agitación ultra y fundador de una organización prohibida, ahora en "Reconquista". "Todos somos caballas resuena hoy en toda Europa (…) en apoyo de los ceutíes, víctimas de la invasión de miles de clandestinos", ha publicado en redes sociales.

El problema, además, es que esos 35 euros van en su mayoría a un destino desconocido. Y, el que se sabe, también alerta a los expertos. "Según anuncia la propia página web, que se define como la primera tienda patriota francesa, destina 10 euros de esos 35 euros a otra organización llamada Save Europe Act, que no fue autorizada por la Comisión Europea porque no defiende valores democráticos", señala Carmela Ríos, periodista especializada en Francia, redes sociales y desinformación.

Para más caradura, ni las camisetas de verdad a la venta las muestran. Han sobreimpresionado el 'Todos somos caballas' en otra foto genérica. Caballas, ultraderecha europea y aquello de 'a río revuelto ganancia de pescadores'.

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