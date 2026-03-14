¿Del 'petrodólar' al 'petroyuan'? Irán lanza un mensaje a EEUU y China desde el estrecho de Ormuz

Los detalles La medida, que aún está siendo evaluada por Teherán, supondría un desafío directo al sistema del 'petrodólar', mecanismo por el cual la mayoría del comercio mundial de petróleo se realiza en la moneda estadounidense.

La tensión en el Golfo Pérsico vuelve a poner en el centro del tablero geopolítico al estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Irán estudia permitir el paso de un número limitado de buques petroleros por este estrecho estratégico, pero con una condición inédita: que el petróleo se pague en yuanes chinos y no en dólares.

La medida, que aún está siendo evaluada por Teherán, supondría un desafío directo al sistema del llamado "petrodólar", el mecanismo por el cual la mayoría del comercio mundial de petróleo se realiza en la moneda estadounidense.

Según fuentes citadas por CNN, el plan formaría parte de una nueva estrategia iraní para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho en plena escalada de tensión con Estados Unidos e Israel. La propuesta permitiría el paso de algunos barcos siempre que las transacciones se realicen en yuanes, la moneda de China, principal comprador de crudo iraní.

El estrecho de Ormuz es una de las arterias energéticas más sensibles del planeta y por él transita una parte fundamental del petróleo y el gas que sale del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales. La posibilidad de restricciones en esta vía ya está teniendo efectos en los mercados energéticos. La incertidumbre ha impulsado el precio del petróleo hasta su nivel más alto desde el pasado mes de julio.

Además, organismos internacionales advierten de que las consecuencias irían mucho más allá del mercado energético. Por su parte, Naciones Unidas ha alertado de que limitar el tráfico marítimo en la zona tendría un impacto directo en las cadenas de suministro globales. "Cuando los barcos dejan de transitar por ese estrecho, las consecuencias se propagan rápidamente".

La iniciativa iraní tiene una lectura clara, por un lado, desafía la hegemonía del dólar en el comercio energético y por otro, coloca a China en una posición incómoda en medio del conflicto. La periodista y analista Georgina Higueras, directora del Foro Asia en la Fundación Foro de Foros, explica que un cierre prolongado del estrecho sería especialmente duro para Pekín.

A China "no le interesan las guerras"

Según señala, cerca de la mitad del petróleo y el gas que consume China procede de los países del Golfo. Por eso, una guerra prolongada en la región tendría un impacto directo en su economía. Sin embargo, pese a esa dependencia energética, China difícilmente participará militarmente en el conflicto: "Si observamos la política exterior china, vemos que China no tiene aliados formales, sino socios. Y mantiene esa estructura precisamente para evitar verse arrastrada a guerras que no le interesan".

La posición de Pekín frente a los conflictos internacionales se basa en un principio claro: evitar la implicación militar directa y priorizar sus intereses económicos. Según los analistas, esta estrategia ha sido clave para su ascenso como potencia global. Ese enfoque, sostiene Higueras, seguirá marcando su actuación ante la crisis actual. China buscará alternativas energéticas, como aumentar la compra de petróleo y gas a Rusia, utilizar sus reservas estratégicas y ejercer presión diplomática para rebajar la tensión.

De hecho, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha pedido públicamente a todas las partes que cesen las acciones militares de forma inmediata. La crisis también podría trasladarse al terreno económico y tecnológico ya que está previsto que el presidente chino Xi Jinping mantenga una reunión con Donald Trump a finales de marzo.

Si el conflicto sigue activo entonces, la guerra podría entrar en la agenda del encuentro. China posee una herramienta de presión clave: el control de gran parte de la producción mundial de tierras raras, minerales esenciales para industrias estratégicas, desde la tecnología hasta la defensa.

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