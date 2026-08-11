"Pasó una hora y media sin saber de nuestros familiares": así vivieron los colombianos residentes en España el trágico terremoto

Los detalles La tragedia ya ha desatado una ola de solidaridad desde España para tratar de ayudar a las zonas más afectadas por el seismo de este lunes en Colombia.

Miles de colombianos en España viven con angustia la situación de su país tras el terremoto que dejó más de 200 muertos. Tatiana, desde Barcelona, logró pedir ayuda para una chica atrapada en Pereira. En Valencia, una clienta de un restaurante colombiano gritó al teléfono cuando el sismo ocurrió. Muchos intentaron contactar a sus seres queridos, pero las redes estaban colapsadas. Finalmente, algunos lograron comunicarse con sus familias. Además de la angustia, el terremoto despertó solidaridad. Yeison, desde Madrid, inició una campaña para enviar ayuda a las zonas más afectadas, como Chocó, que ya sufrían abandono institucional.

A 8.000 kilómetros de su tierra y pegados al teléfono. Así están viviendo miles de colombianos desde España la situación de su país tras el terremoto que este lunes desató el caos y que, por el momento, ha dejado más de 240 muertos.

Hemos conocido el caso de María, que espera con angustia las últimas noticias sobre su familia desde Cali. "Donde vive mi madre, que tiene 90 años, y mi hermanita, que es especial porque es una persona discapacitada. Mi hermana se tuvo que quedar con ella en la habitación", ha relatado desde Sevilla.

Lo hizo sin saber si su casa se iba a venir abajo. Afortunadamente, María acaba de saber que finalmente pudieron salir. Eso sí, de otros familiares no tiene aún ninguna información. "Uno de mis cuñados está desaparecido desde el día de ayer".

También se paró el tiempo en un restaurante colombiano de Valencia, donde una clienta estaba hablando con su madre en el momento en que se produjo el seismo. "Empezó a gritar: '¡Está temblando!'", relata el encargado. Tras esta llamada, advirtió al resto de clientes compatriotas de que su país acababa de sufrir un terremoto. Todo porque no paraba de pedirle a su padre que buscara refugio. "Sal de ahí, sal de ahí, mamá", decía.

En los siguientes minutos, todos contuvieron la respiración mientras trataban de contactar con los suyos en Colombia. "Inmediatamente intentamos tener comunicación con nuestros familiares, pero las redes estaban totalmente colapsadas", relata otra vecina colombiana residente en España. "Pasó un lapso de una hora o una hora y media", añade. Finalmente, en su caso hubo final feliz y pudo ponerse en contacto con los suyos.

Desde su piso en Barcelona, ​​a más de 8.500 kilómetros de Pereira, Tatiana ha contribuido a salvarle la vida a una chica atrapada en el piso trece de un edificio. "Empezó a enviar mensajes a personas conocidas y un vídeo de cómo estaba. Entonces empezamos a mover esta información para que a ella la rescaten", ha relatado.

En mitad de la catástrofe, "pudieron rescatarla con una grúa. Bueno, fue realmente complejo, pero tuvo un final feliz esta situación". Un final feliz, entre tanto caos.

Pero el terremoto de 7,4 de Colombia no solo despertó angustia. También ha generado solidaridad. Yeison, residente en Madrid, ha puesto en marcha una campaña para mandar dinero a las zonas más desfavorecidas afectadas por el territorio. Zonas como Chocó que ya sufrían un importante abandono institucional. "Históricamente había una falta de infraestructura y de presencia del Estado", relata. Por eso, la ayuda en estos lugares será todavía más imprescindible para que quienes viven allí puedan salir adelante tras la tragedia.

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