Le Pen defiende su inocencia y denuncia una sentencia "política" para impedirle presentarse a las elecciones de 2027

"Es una decisión política". Una denuncia orquestada para frenar en seco al movimiento ultraderechista francés y obligarla a no presentarse a las elecciones de 2027. Una primera reacción de Marine Le Pen, líder del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional, tras ser condenada por malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo con la que deja claro que, para ella, está sufriendo una persecución jurídica. Y la ultra va más allá: el motivo de fondo es impedir "que la favorita para las presidenciales pueda presentarse" a los futuros comicios nacionales.

Una persecución que lejos de achantar a Le Pen, le da a alas para no rendirse. "No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura", ha avanzado la líder de la extrema derecha francesa en una entrevista televisada. Para Le Pen el objetivo es poder presentarse a las presidenciales de 2027 pese a la sentencia que le condena a cinco años de inhabilitación.

"Este juicio montado por nuestros rivales políticos se basa en argumentos que no se sostienen. Es solo una diferencia de criterio administrativa con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal. No hay corrupción", ha afirmado Le Pen en una entrevista con la cadena TF1. La líder ultraderechista ha lamentado así la "interferencia en la elección de los franceses" que se produce con esta decisión judicial que implica su inhabilitación.

Para Le Pen, "el estado de derecho ha sido completamente violado" por su inhabilitación y ha defendido su derecho a presentarse como candidata "conforme recoge la Convención Europea de los Derechos Humanos". "No me han inhabilitado a mí, sino a los votos de millones de franceses", ha apuntado.

"No estoy desmoralizada. Estoy igual que vosotros, escandalizada. Estoy como vosotros, indignada. Pero esta indignación, esta sensación de injusticia va a servir de motor extra para luchar", ha remachado. En cuanto a la posibilidad de que sea Jordan Bardella, actual presidente de Agrupación Nacional, el candidato presidencial, Le Pen ha señalado que "es un tremendo activo del partido, pero no voy a dejarme eliminar así", en respuesta a una pregunta sobre la opción de que Bardella sea presidente y ella, primera ministra.

LePen ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata. Tras la sentencia, la ultra abandonó el Palacio de Justicia tras conocer la inhabilitación inmediata, sin esperar a que el tribunal anunciara todos los detalles de su pena. Poco después llegó a la sede de su partido sin realizar declaraciones a la nube de periodistas que la esperaban.

Minutos más tarde llegó su número dos, Jordan Bardella, que anuló su desplazamiento a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo, y también sin hacer declaraciones. El que está considerado como su delfín político publicó un mensaje en las redes sociales en el que consideró que con esa sentencia "la democracia francesa queda ejecutada".