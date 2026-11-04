Pedro Rodríguez analiza el "trumpazo" electoral que ha convertido a Trump en 'zumo de naranja': "Ha abierto las puertas a un cambio radical"

Pedro Rodríguez analiza lo que significa para Estados Unidos y Donald Trump la aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio mandato: "Puede ser el principio del final de una década dolorosa y lamentable para la democracia liberal".

Pedro Rodríguez analiza en Más Vale Tarde la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos que ha convertido a Donald Trump en "un zumo de naranja sin pulpa".

"No es que haya perdido el control de las dos cámaras, es que ha abierto las puertas a un cambio radical en el equilibrio político en Estados Unidos", comenta el experto en relaciones internacionales, que destaca cómo Texas, que "era la California de los republicanos", ha pasado a ser demócrata.

Para el profesor, esto es "más que una simple mayoría. Estamos hablando de una realineación política en Estados Unidos". Por ello, cree que podría ser "el principio del final de una década especialmente dolorosa y lamentable para la democracia liberal".

Rodríguez explica que el Senado, que ahora ha pasado a estar controlado por los demócratas, es "el gran refrigerador de la política en Estados Unidos" y "la cámara indispensable para ratificar nombramientos y tratados" en las que los senadores "tienen el lujo" durante los próximos seis años de "tomar decisiones no necesariamente populares".

A partir de ahora, ¿qué Trump podemos esperar?

El resultado ha sido tan contundente que Trump no ha tenido más remedio que felicitar a los demócratas. Rodríguez cree que a partir de ahora se puede ver a dos tipos de Trump: el que impugne los resultados de las elecciones o el que "aprendió lo que sabe de política en el ladrillo de Nueva York y que es consciente de que tus rivales de hoy pueden ser tus socios en el pelotazo de mañana".

La pista es su relación con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, donde "siempre parece que va a ser la Tercera Guerra Mundial" y "al final no pasa nada". "A lo mejor ese pragmatismo, esa cintura de Donald Trump es lo que vamos a ver a partir de ahora", afirma.

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