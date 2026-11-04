El sistema inmunológico de EEUU demuestra tener anticuerpos frente a Trump: los resortes que han parado al republicano

Los detalles Trump activó al ICE como arma electoral y en los últimos meses una fuerte ofensiva actuó en Florida, Texas y California. Como resultado, un millón y medio de personas más votaron por correo y los republicanos perdieron un 11% del voto hispano.

El sistema inmunológico de la democracia estadounidense ha resistido a Donald Trump, permitiendo que los demócratas controlen el Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de los esfuerzos republicanos, incluyendo anuncios cuestionables en Michigan, figuras como Abdul El-Sayed han triunfado. El-Sayed, primer senador musulmán en EE.UU., ganó con el 52% de los votos, superando ataques y bulos. En Texas, Elon Musk invirtió millones para evitar la victoria de James Talarico, sin éxito. La movilización del voto hispano, en respuesta a las tácticas del ICE, contribuyó a la pérdida republicana. Trump ha perdido apoyo entre jóvenes y minorías, debilitando su mandato.

El sistema inmunológico de Estados Unidos ha demostrado que tiene anticuerpos para resistir a Donald Trump. La democracia se ha impuesto y el presidente estadounidense ni lo ha cuestionado. Estos son los resortes que han parado al republicano y ha permitido que los demócratas logren el control total del Senado y la Cámara de Representantes.

Trump dijo que eran las elecciones más importantes de la historia. Por eso los republicanos usaron todos los medios a su alcance. Abdul El-Sayed —que ha conseguido ser el senador 54 para los demócratas en Michigan— ha sufrido ataques de todo tipo.

Trump lo llamó "yihadista" y se burló de su nombre. Circularon panfletos con su cara junto a las Torres Gemelas y le acusaron de ser terrorista. Pero los bulos no han servido. Ha ganado con el 52% de los votos convirtiéndose en el primer senador musulmán de la historia de EEUU.

Todo el dinero del mundo lo puso "el hombre más rico del mundo". Elon Musk invirtió 224 millones de dólares para evitar que James Talarico ganase en Texas, pero no lo consiguió. Y eso le hace daño porque se acaba de mudar a ese estado. Además, desde Texas es de donde salen sus cohetes en dirección al espacio. Los republicanos buscaron ganar a Talarico hasta con anuncios. Tras su victoria, él ha respondido con un contundente: "Texas no está en venta".

Trump activó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como arma electoral. En los últimos meses una fuerte ofensiva actuó en Florida, Texas y California. Y eso movilizó el voto hispano. Un millón y medio de personas más votaron por correo y los republicanos perdieron un 11% de su voto hispano.

Los datos son claros: los únicos que han mantenido su apoyo a los republicanos son los hombres blancos sin estudios. En el resto de grupos sociales Trump ha perdido apoyo. Resalta un dato: el 70% de los menores de 30 años han votado contra Trump, que ha perdido un 32% de electores entre los jóvenes.

El Mandato de Trump queda muy debilitado. A partir de ahora será muy complicado que pueda sacar leyes o aprobar presupuestos. Necesitaría que algunos demócratas votasen a su favor. Solo se salva la política internacional, esa la seguirá manejando a su antojo porque ahí el presidente tiene plenos poderes.

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