Pedro Rodríguez afirma que Irán ha descubierto "que es muchísimo más disruptivo y rentable enriquecerse" a través de Ormuz "gracias a Trump"

El profesor en Relaciones Internacionales ha analizado el momento del conflicto en Irán y ha explicado que el régimen ayatolá ha comprendido tras la guerra que es más rentable "enriquecerse extorsionando a la economía global a través del cierre del estrecho de Ormuz que enriqueciendo uranio".

El paso libre (o no) por el estrecho de Ormuz es uno de los muchos puntos que han tratado de negociar Estados Unidos e Irán durante su encuentro en Pakistán. Un asunto que Pedro Rodríguez, en laSexta Noticias, ha explicado que su desbloqueo es el aspecto de mayor relevancia a nivel mundial en el posible acuerdo que se pueda alcanzar.

Al ser preguntado sobre si este asunto era el más importante de las negociaciones, el profesor de Relaciones Internacionales lo tiene claro: "Sin ninguna duda y esto es gracias a Donald Trump. El régimen de los ayatolás ha descubierto que es muchísimo más disruptivo y rentable enriquecerse extorsionando a la economía global a través del cierre del estrecho de Ormuz que enriqueciendo uranio".

"Básicamente lo que ha cambiado es el cierre del estrecho. Irán sigue teniendo media tonelada uranio altamente enriquecido. Se estima que ellos en medio año o uno pueden hacer ensayos nucleares y en un año o dos tener cargas a bordo de misiles. No han perdido la ventaja de su programa nuclear y, además, han añadido ese potentísimo arma que lleva la guerra a nuestros supermercados y gasolineras", ha sentenciado Rodríguez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.