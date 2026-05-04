Tensión al alza en Ormuz durante un alto al fuego difuso: ataques a buques y países del Golfo entre amenazas y agresividad

Entre líneas El 'Proyecto Libertad' de Trump ha provocado la respuesta de Irán, que ha reactivado su ofensiva contra buques y países vecinos.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado nuevamente tras el anuncio de Donald Trump sobre el 'Proyecto Libertad', diseñado para liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. Este proyecto, presentado como una iniciativa humanitaria, ha sido interpretado por Irán como una violación del alto el fuego, lo que ha reavivado el conflicto. Trump ha amenazado con represalias si Irán ataca a sus barcos, y Estados Unidos ha preparado una amplia ofensiva militar. Mientras tanto, Irán ha lanzado ataques en la región, afectando a Emiratos Árabes Unidos y Omán. La situación ha impactado negativamente en las bolsas europeas y ha elevado el precio del petróleo.

Tras varios días con las negociaciones estancadas y en medio de un alto el fuego difuso, este lunes ha vuelto la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio del domingo de Donald Trump sobre la puesta en marcha del 'Proyecto Libertad'. A partir de ahí, se han retomado los ataques en la región, las amenazas y las contradicciones entre cada bando.

Tres mensajes han evidenciado que EEUU se está preparando para reanudar su ofensiva contra Irán. Por un lado, en una entrevista en 'Fox News', Trump ha vuelto a amenazar a la República Islámica, afirmando que "borrará de la faz de la tierra a Irán si ataca a sus barcos en el estrecho".

Anteriormente, la Casa Blanca había publicado en sus redes sociales una imagen que hace un guiño a 'La Guerra de las Galaxias' y en la que aparece el presidente con una armadura y la bandera estadounidense: "En una galaxia que exige fuerza, Estados Unidos está listo", reza el mensaje que la acompaña.

Por último, el propio Trump ha publicado en Truth Social otro montaje en el que se regodea de lo que ha hecho EEUU con Irán: matar a su líder y destruir sus barcos, sus aviones y sus defensas aéreas.

Ataques en Ormuz y versiones contrarias

Todos estos agresivos mensajes y advertencias son la forma de Trump de responder al ataque de Irán de este lunes contra barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz que intentaban romper el bloqueo.

Este ataque ha sido origen de una batalla de relato entre Irán y EEUU. Por un lado, Teherán anunció que había lanzado dos misiles contra un buque estadounidense, algo que Washington negó en un principio, pero que reconoció horas después.

No obstante, según el almirante Brad Cooper, el ataque iraní "no tuvo éxito", mientras que la Armada estadounidense habría destruido seis lanchas rápidas de Irán. Del mismo modo, Teherán ha negado esa información.

Inicio del 'Proyecto Libertad'

El republicano presentó el 'Proyecto Libertad' como una "iniciativa humanitaria" que "liberará" a los barcos atrapados desde hace meses en Ormuz pasando por las aguas territoriales de Omán. "Vamos a guiar a sus barcos para que salgan a salvo de estas vías marítimas restringidas y que así puedan seguir con sus asuntos, por el bien de Irán, de Oriente Medio y de EEUU", afirmó el estadounidense.

Según indicó Trump, sería un gesto 'caritativo' para salvar a los 20.000 tripulantes de países ajenos a la guerra que se están quedando sin alimentos y productos básicos. "Si se interfiere de alguna manera en este proceso humanitario, dicha interferencia tendrá que ser tratada con firmeza", esgrimió en un mensaje en Truth.

Para ello, tiene preparados más de un centenar de aviones, buques destructores con misiles guiados, drones y a 15.000 soldados. Al mismo tiempo, mantiene su búsqueda de aliados que se unan a la misión. A falta de la ayuda de Europa, la Casa Blanca quiere probar ahora con China. "Veamos si dan un paso al frente con la diplomacia y consiguen que los iraníes abran el estrecho", ha comentado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Respuesta de Irán a la misión

Por su parte, Irán no solo ha calificado el 'Proyecto Libertad' como una violación del alto el fuego, sino que lo ha utilizado como argumento para reactivar su ofensiva, remarcando su control sobre el estrecho de Ormuz con diversos ataques a países vecinos.

Emiratos Árabes Unidos ha registrado el primer ataque iraní desde el inicio del alto el fuego. Ha dicho haber interceptado 12 misiles balísticos, tres misiles de crucero y cuatro drones lanzados por Irán. Además, uno de esos drones ha provocado un importante incendio en la planta petrolera de Fujairah.

En Omán también se ha registrado un ataque contra un edificio residencial que ha dejado algunos heridos, mientras que en el propio estrecho se han producido varios incidentes en buques de distintos países. El más destacado, la explosión en una embarcación con bandera de Corea del Sur.

Seúl investiga si se ha tratado de un accidente, de una explosión por una mina submarina o un ataque. Por su parte, Trump ya ha aprovechado este incidente para animar al país asiático a unirse a la misión.

Esta peligrosa escalada vuelve a amenazar con poner fin a la vía diplomática, mientras que los efectos económicos vuelven a hacerse patentes. Las principales bolsas europeas han pasado al rojo y en España, el Ibex 35 se ha desplomado casi un 2,4%, la mayor caída en dos meses. El petróleo sigue al alza: el precio del brent sube un 5% y supera los 113 dólares el barril.

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