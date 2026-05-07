Al rescate de Trump: Rubio se reúne dos horas y media con León XIV en plena crisis entre la Casa Blanca y la Santa Sede

¿Qué ha pasado? El secretario de Estado de EEUU dice que el encuentro no ha sido para "limar asperezas" después de que el presidente afirmase que el papa estaba "poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente".

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano para intentar suavizar las tensiones generadas por las declaraciones de Donald Trump sobre el pontífice en relación a la guerra de Irán. Durante el encuentro, discutieron la situación en Oriente Medio y temas de interés mutuo en el hemisferio occidental, destacando una sólida relación entre EEUU y la Santa Sede y su compromiso por la paz y la dignidad humana. Tras la reunión, Rubio conversó con Pietro Parolin sobre cooperación mutua y asuntos internacionales urgentes. Aunque Rubio negó que su visita buscara "limar asperezas", subrayó la importancia del diálogo con el Vaticano.

Marco Rubio está tratando de limpiar el barro que Donald Trump ha lanzado contra León XIV. El Secretario de Estado de EEUU se ha desplazado al Vaticano para verse las caras durante dos horas y media con el Sumo Pontífice para intentar acercar posturas después de las palabras del presidente contra el Santo Padre a causa de la guerra de Irán. A causa de un conflicto que desató un enfrentamiento ideológico sin precedentes entre la Casa Blanca y la Santa Sede.

Durante el encuentro, el primero entre el papa y un miembro del gabinete de Trump, y tal y como ha revelado Tommy Pigott, portavoz del Ejecutivo de EEUU, ambos han abordado la situación de Oriente Medio y "temas de interés mutuo" en el hemisferio occidental.

Además, ha señalado que se ha puesto de relieve una "sólida" relación entre EEUU y la Santa Sede, al igual que su "compromiso compartido por la promoción de la paz y la dignidad humana".

Tras dicho encuentro, Rubio se ha reunido con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para hablar de cooperación mutua y asuntos internacionales urgentes, dice Pigott. Ha señalado que han repasado las iniciativas humanitarias en curso en el hemisferio occidental y los "esfuerzos" por lograr una paz duradera en Oriente Medio.

En ese sentido, la Santa Sede ha señalado que durante las "cordiales conversaciones" ambos han renovado "su compromiso de cultivar buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y EEUU".

Según cuentan, el encuentro ha incluido un "intercambio de puntos de vista sobre la situación regional e internacional". Han puesto "especial atención a los países marcados por la guerra, las tensiones políticas y las difíciles situaciones humanitarias".

Antes de la visita, Rubio intentó de restar importancia a las afirmaciones de Trump contra León XIV, negando también que su visita tuviera como objetivo "limar asperezas" con la Santa Sede.

El Secretario de Estado de EEUU ha afirmado que el viaje estaba "planteado desde antes": "Hay mucho que hablar con el Vaticano".

"Recibimos seis millones de dólares en ayuda humanitaria, pero las autoridades cubanas no nos dejan distribuirla. Lo hacemos a través de la Iglesia", ha expresado Rubio sobre la charla con la Santa Sede sobre Cuba.

Rubio, por su parte, ha rechazado que las declaraciones de Trump acusando a León XIV de poner "en peligro a los católicos" sea "una descripción precisa de lo que dijo": "Ha dicho que Irán no puede tener un arma nuclear porque la usaría en lugares donde hay muchos católicos y cristianos, y también contra otros grupos".

El inquilino de la Casa Blanca había afirmado horas antes que el papa "está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente" durante una entrevista concedida a la cadena conservadora Salem News Channel, en la que ha criticado que el pontífice "prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear". "No creo que eso sea bueno", ha sostenido.

La respuesta de León XIV no se hizo esperar, como ya ha hecho en otras ocasiones: "La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad".

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