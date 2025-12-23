El pasaporte falso de Epstein, nuevos vínculos con el ya expríncipe Andrés y un supuesto vídeo de su suicidio: las novedades de los archivos del pederasta

Los detalles Entre los 11.000 nuevos documentos ha aparecido el pasaporte falso de Epstein, emitido en Austria y con un nombre, Marius Robert, que no es el suyo.

Este martes se han revelado más detalles sobre el caso Epstein, incluyendo un pasaporte falso a nombre de Marius Robert, emitido en Austria. También han surgido nuevos vínculos con el príncipe Andrés, quien perdió sus títulos reales debido a su implicación. Además, se ha publicado un video que supuestamente muestra el suicidio de Epstein en 2019, aunque su autenticidad es cuestionada. Ghislaine Maxwell aparece en correos electrónicos con un hombre llamado "El Hombre Invisible", presuntamente el príncipe Andrés, planeando un viaje a Perú en 2002 con "chicas". Estos documentos alimentan la creciente lista de escándalos relacionados con Epstein.

Este martes se han conocido más novedades sobre el caso Epstein. Ha salido a la luz el pasaporte falso del pederasta con nacionalidad de Austria y nuevos vínculos con el entonces príncipe Andrés. La ola crece y crece en Estados Unidos.

Los escándalos de los papeles de Epstein no acaban con Trump. Junto a los documentos se publica un vídeo que presuntamente muestra el suicidio de Epstein, quien fue hallado muerto en 2019 en su celda de Nueva York mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

En el vídeo se ve a un hombre dentro de una prisión y arrodillado en su celda, pero podría ser falso. En los archivos se revela que Epstein tenía miedo de regresar a la celda donde fue encontrado. Supuestamente se había despertado con marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello.

Ghislaine Maxwell aparece también en las nuevas publicaciones intercambiando correos con un hombre con la inicial A, que se identifica como "El Hombre Invisible". "¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?", le pregunta ese hombre. A lo que ella responde: "Siento decepcionarte, la verdad es que solo he podido encontrar amigos adecuados".

Planeaban un viaje a Perú en 2002 en el que involucraban a "chicas". Ahora sabemos que "El Hombre Invisible" podría ser el príncipe Andrés, quien visitó Perú en ese mismo año.

Esta conducta le costó el cargo al príncipe, quien en octubre fue despojado de todos sus títulos, incluido el que ostenta desde que nació, el de príncipe.

Entre los 11.000 nuevos documentos conocidos este martes también ha aparecido el pasaporte falso de Epstein, emitido en Austria y con un nombre, Marius Robert, que no es el suyo. Estos documentos se suman a la infinita lista de escándalos que salen a la luz día tras día.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.