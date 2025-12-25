Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

El Trump más 'Grinch'

La particular felicitación de Navidad de Trump a la "escoria de la izquierda radical" en la que recopila sus 'logros' de 2025

Entre líneas Trump no opta por la paz y la concordia, ni en Navidad e incluso hablando con niños saca a relucir su política de control de fronteras.

Un Trump en 'modo grinch' asegura en un acto navideño con niños que vigila que un Santa Claus "malo" no entre a EEUU
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump ha felicitado la Navidad a los estadounidenses con un mensaje que sigue su tono habitual y con el que no parece llamar precisamente a la concordia o la paz, ni siquiera en esta época.

En una publicación en Truth Social, el presidente ha deseado una "feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical", a quienes ha acusado de hacer todo lo posible "por destruir nuestro país", pero que, según él, "está fracasando estrepitosamente".

En su texto, ha aprovechado para hacer una recopilación de los logros de su primer año de legislatura desde tener "un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401.000 dólares", contar con las cifras de delincuencia "más bajas en décadas, cero inflación y, un PIB del 4,3%".

Ha asegurado que "ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil". Además, ha presumido de que "los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido".

"Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡Dios bendiga Estados Unidos", ha concluido.

Este mensaje sigue la estela de otras felicitaciones que ha hecho durante las celebraciones. Por ejemplo, en llamadas con niños, ha hecho guiños a su política antimigratoria, asegurando que "Papa Noel es una muy buena persona" pero que su gobierno busca asegurarse "de que no estemos infiltrando en nuestro país a un Papá Noel malo". Es decir, extranjero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras que revelan los mensajes de Mazón a Feijóo: no hablaron hasta las 20:08 y contactó con cuatro personas del Gobierno, entre ellas Sánchez
  2. Montero aspira a ganar en Andalucía frente a Juanma Moreno pese a la debacle en Extremadura donde descarta la abstención del PSOE
  3. Más dinámico, directo y corto: qué hay tras el nuevo estilo del mensaje de Navidad del rey
  4. Desde Santa Claus surferos a alguna polémica por recordar que Jesús era palestino: así se vive la Navidad alrededor del mundo
  5. Zelenski habla con los negociadores de EEUU sobre "detalles importantes" del plan de paz mientras Putin estudia los 20 puntos
  6. De saltar plataformas a estrella del cine: se cumplen 40 años de Mario Bros., el personaje que cambió la industria del entretenimento