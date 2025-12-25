La particular felicitación de Navidad de Trump a la "escoria de la izquierda radical" en la que recopila sus 'logros' de 2025

Entre líneas Trump no opta por la paz y la concordia, ni en Navidad e incluso hablando con niños saca a relucir su política de control de fronteras.

Donald Trump ha felicitado la Navidad a los estadounidenses con un mensaje en Truth Social que mantiene su tono combativo. Ha deseado una "feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical", acusándolos de intentar destruir el país, pero asegura que están fracasando. Trump ha aprovechado para destacar los logros de su primer año de legislatura, como un mercado bursátil récord, baja delincuencia, cero inflación, y un PIB del 4,3%. También ha mencionado mejoras en seguridad nacional y políticas migratorias. Concluye afirmando que Estados Unidos es nuevamente respetado.

Donald Trump ha felicitado la Navidad a los estadounidenses con un mensaje que sigue su tono habitual y con el que no parece llamar precisamente a la concordia o la paz, ni siquiera en esta época.

En una publicación en Truth Social, el presidente ha deseado una "feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical", a quienes ha acusado de hacer todo lo posible "por destruir nuestro país", pero que, según él, "está fracasando estrepitosamente".

En su texto, ha aprovechado para hacer una recopilación de los logros de su primer año de legislatura desde tener "un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401.000 dólares", contar con las cifras de delincuencia "más bajas en décadas, cero inflación y, un PIB del 4,3%".

Ha asegurado que "ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil". Además, ha presumido de que "los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido".

"Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡Dios bendiga Estados Unidos", ha concluido.

Este mensaje sigue la estela de otras felicitaciones que ha hecho durante las celebraciones. Por ejemplo, en llamadas con niños, ha hecho guiños a su política antimigratoria, asegurando que "Papa Noel es una muy buena persona" pero que su gobierno busca asegurarse "de que no estemos infiltrando en nuestro país a un Papá Noel malo". Es decir, extranjero.

