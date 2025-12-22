Deportaciones, villancicos y grilletes: la 'Feliz Navidad' más macabra del Gobierno de Estados Unidos

Los detalles El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una campaña navideña en la que mezcla villancicos, juegos de palabras y vídeos de detenciones para presumir de las deportaciones masivas realizadas durante el último año.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha lanzado un vídeo navideño que, con música festiva, celebra su política migratoria. Acompañado por un remix de 'All I Want For Christmas Is You', el vídeo presenta las deportaciones masivas como un "gran trabajo", mostrando un mundo idílico tras su "limpieza". Sin embargo, los datos revelan que más de 200.000 migrantes han sido detenidos este año, incluyendo 75.000 sin antecedentes penales.

Ni en Navidad. Ni siquiera en Navidad. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha vuelto a demostrar que no tiene ningún respeto ni el más mínimo rastro de humanidad hacia los migrantes que lleva todo el año deportando. Y esta vez lo ha hecho con villancicos de fondo.

En plena campaña navideña, el organismo ha publicado un vídeo en el que repasa, con música festiva, las imágenes de su política migratoria. Lo hacen preguntándose, con tono irónico, cómo es la Navidad después de la "limpieza" que aseguran haber realizado.

Todo ello acompañado por un remix del mítico 'All I Want For Christmas Is You'. Un envoltorio musical para vender como idílicas unas fiestas que, según su relato, llegan tras "su gran trabajo": las deportaciones masivas llevadas a cabo por todo el país. Para ellos, el resultado es un mundo de luz y color, donde la alegría se respira en cada rincón.

Pero los datos desmontan el cuento. En lo que va de año, más de 200.000 personas han sido detenidas en esta auténtica caza al migrante. Y hay un dato especialmente relevante: hasta 75.000 de esas personas no tenían ningún antecedente penal.

Lejos del' brilli brilli' navideño, la realidad es la de una deshumanización constante que, en estas fechas, se vuelve aún más creativa y cínica. El vídeo intercala escenas de películas para dar paso a un recopilatorio de lo que presentan como las "mejores" detenciones del año, convertidas en espectáculo.

Tampoco faltan los juegos de palabras en tono navideño. "Os vais todos a vuestro Ho Ho Hogar", dicen mientras muestran arrestos. Ni las comparaciones: el Grinch es utilizado para equipararlo con los "ilegales", reforzando la estigmatización del migrante como nuevo chivo expiatorio nacional. "Cómo los ilegales robaron la atención médica", llega a leerse en otro de los mensajes.

Todo ello acompañado por el sonido de cadenas y grilletes al ritmo de 'Jingle Bells'. Sí, 'Jingle Bells'. Porque la Casa Blanca también ha lanzado su propia versión del villancico, actualizada y politizada, con referencias a Donald Trump y al mensaje de "de vuelta a los lugares de donde vinieron", eso sí, cambiando la letra.

Un ejemplo especialmente desagradable de propaganda política que utiliza la Navidad para blanquear las deportaciones y convertir el sufrimiento humano en contenido festivo. Una campaña que, lejos de transmitir paz o solidaridad, mancha estas fiestas con cinismo y crueldad.

