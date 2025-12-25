Ahora

Kate Middleton vuelve al primer plano tocando villancicos junto a su hija Carlota en un tradicional evento navideño

¿Por qué es importante? La princesa de Gales es la figura más querida de la monarquía británica y tras anunciar que padecía cáncer y, posteriormente superarlo, sus apariciones públicas habían sido contadas.

Kate Middleton junto a su hija Carlota tocan juntas el piano durante un evento navideño
El Reino Unido ha sido testigo de una de las imágenes más entrañables que nos ha dejado el día de Navidad. La princesa de Gales, Kate Middleton, ha participado en el tradicional evento navideño donde ha interpretado villancicos al piano junto a una acompañante muy especial, su hija Carlota, demostrando la gran conexión que existe entre ellas. Ha sido un gesto muy aplaudido, puesto que es la figura más querida de la monarquía británica y porque ha pasado unos años duros después de que anunciase que padecía cáncer.

"Debo someterme a una quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de este tratamiento", así comunicó la noticia en marzo de 2024. Esta conmocionó al país y la obligó a pasar largos periodos de tiempo lejos del foco mediático. De hecho, tardó meses en reaparecer y los medios de comunicación especularon sobre su delicado estado de salud. "Tenía un nudo en la garganta, como la mayoría de la gente", afirmó un periodista en el canal 'GBN'.

Sin embargo, un emotivo vídeo difundido en septiembre de 2024 por la Casa Real británica, en el que aparecía rodeada de los suyos, evidenciaba que la princesa de Gales estaba mejorando. "La vida como la conocemos puede cambiar en un instante. Mi meta es hacer todo lo posible por seguir libre de cáncer", afirmó en la grabación. A principios de año anunció que, finalmente, había superado la enfermedad.

No obstante, desde entonces sus apariciones públicas han sido cuidadosamente seleccionadas y reservadas para días significativos como el mítico Día de la Commonwealth o una visita al Museo de Historia Natural junto al príncipe Guillermo, eventos en los que siempre estaba rodeada de los suyos, claves para su recuperación. En este sentido, la ovación que todo el público le brindó este verano en el torneo de tenis de Wimbledon dejó claro el cariño que suscita su figura.

Con todo, ha querido volver a mostrarse una vez más en familia, con su hija, cerrando un año duro, pero del que sale reforzada.

