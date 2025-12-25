Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Presos políticos

Venezuela libera a 71 detenidos durante las últimas elecciones presidenciales

Los detalles Se trata de 65 hombres recluidos en el estado Aragua; tres mujeres en Miranda; y tres adolescentes en La Guaira.

Venezuela libera a 71 detenidos durante las últimas elecciones presidencialesVenezuela libera a 71 detenidos durante las últimas elecciones presidencialeslaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves, según ha informado el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

El colectivo ha detallado en una nota de prensa recogida por EFE que han sido excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte).

Si bien han celebrado las excarcelaciones, también han considerado que es un logro "insuficiente". Por eso, han exigido "la libertad plena" de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", ha subrayado el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

El pasado mes octubre, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también han sido confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos. En la publicación, además, incluyen la lista de todos los excarcelados.

Más de 2.000 presos

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas ya excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura por su parte que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras que revelan los mensajes de Mazón a Feijóo: no hablaron hasta las 20:08 y contactó con cuatro personas del Gobierno, entre ellas Sánchez
  2. Montero aspira a ganar en Andalucía frente a Juanma Moreno pese a la debacle en Extremadura donde descarta la abstención del PSOE
  3. Más dinámico, directo y corto: qué hay tras el nuevo estilo del mensaje de Navidad del rey
  4. Desde Santa Claus surferos a alguna polémica por recordar que Jesús era palestino: así se vive la Navidad alrededor del mundo
  5. Zelenski habla con los negociadores de EEUU sobre "detalles importantes" del plan de paz mientras Putin estudia los 20 puntos
  6. De saltar plataformas a estrella del cine: se cumplen 40 años de Mario Bros., el personaje que cambió la industria del entretenimento