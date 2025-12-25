Venezuela libera a 71 detenidos durante las últimas elecciones presidenciales

Los detalles Se trata de 65 hombres recluidos en el estado Aragua; tres mujeres en Miranda; y tres adolescentes en La Guaira.

Desde la madrugada del jueves, 71 personas detenidas durante las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han sido liberadas, según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Entre los excarcelados se encuentran 65 hombres de Tocorón, tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida y tres adolescentes de La Guaira. Aunque celebran estas liberaciones, las madres consideran el avance insuficiente y exigen una amnistía general. Tras la reelección de Nicolás Maduro, más de 2.400 personas fueron arrestadas, acusadas de "terrorismo", aunque ONG y opositores las consideran presos políticos. El gobierno de Maduro niega la existencia de presos políticos.

Un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves, según ha informado el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

El colectivo ha detallado en una nota de prensa recogida por EFE que han sido excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte).

Si bien han celebrado las excarcelaciones, también han considerado que es un logro "insuficiente". Por eso, han exigido "la libertad plena" de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", ha subrayado el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

El pasado mes octubre, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también han sido confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos. En la publicación, además, incluyen la lista de todos los excarcelados.

Más de 2.000 presos

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas ya excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura por su parte que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".