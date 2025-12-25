Ahora

NOAH, NO ES EL FIN DEL MUNDO

De 'construir' ocho arcas a conducir un Mercedes: así es Eboh Noah, el falso Noé que predecía el fin del mundo para esta Navidad

¿Por qué es importante? Aseguraba que el 25 de diciembre iba a caer un diluvio que arrasaría todo. Pretendía llenar ocho arcas con sus seguidores que tuvieran "un pacto con Dios"

Imagen de Eboh Noah junto a una de las supuestas arcas
Este 25 de diciembre de 2025 se tenía que haber acabado el mundo por un diluvio, o eso decía Ebo Noah, un pseudo predicador ghanés que habría construido hasta ocho arcas similares a las de Noé para surcar los mares. A través de sus canales ha animado a sus devotos a acudir a su llamada portando todo lo que quisieran salvar.

En sus redes sociales se ha presentado bastón en mano, vestido con harapos, sosteniendo un libro sagrado y con la promesa de que iba a intentar salvar el mundo. De hecho, ha estado meses anunciando que esta Navidad llegaría el fin. "El 25 de diciembre va a llover, va a llover mucho y vamos a quedarnos en este barco durante tres años", ha asegurado.

Para llevar a cabo su cometido divino habría construido nada más y nada menos que ocho arcas con las que navegar durante el gran diluvio y que, supuestamente, pretendía llenar con sus fieles, pero no con todos, solo con aquellos que "tienen un pacto con Dios". En este sentido, y por raro que parezca, ha acumulado un millón de seguidores en TikTok, con quienes comparte su apocalíptico mensaje. "Padre, hoy es el último día, padre, hoy es el último día, padre, hoy es el último día", ha expresado.

"He rezado, he ayunado, he donado y he construido", ha indicado en otro de sus vídeos, porque él afirma llevar una vida humilde y dedicada a la salvación. Sin embargo, se le ha podido ver conduciendo un Mercedes, algo que ha despertado la indignación de algunos de sus más fervientes adeptos.

Con todo, a pesar de que el diluvio no ha llegado, él no ha perdido la fe y dice que se ha retrasado, mientras sigue viviendo como Dios.

