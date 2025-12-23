Cogidos de la mano, de negro y con rostro serio: así es la felicitación navideña de los Trump desde la Casa Blanca

¿Por qué es importante? Es su primera Navidad desde que volviesen al poder y Melania Trump ha adornado la residencia presidencial con 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y 2.000 tiras de luces.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania han felicitado las fiestas a la nación con una fotografía donde ambos posan vestidos de negro, con semblante serio y tomados de la mano. La imagen, tomada el 7 de diciembre por Andrea Hanks en el Cross Hall de la Casa Blanca, muestra árboles de Navidad decorados con luces y guirnaldas. Trump lleva un esmoquin negro, mientras Melania luce un elegante vestido negro sin mangas. Estas son las primeras festividades de los Trump desde su regreso a la Casa Blanca, decorada con 51 árboles y más de 2.000 luces. Se espera que pasen las fiestas en Mar-a-Lago, Florida.

El presidente y la primera dama de los Estados Unidos, Donald y Melania Trump, han felicitado las fiestas a la nación con una foto en la que se les puede ver a ambos posando de pie y vestidos de negro. Asimismo, destaca el semblante serio de ambos y que están cogidos de la mano. En el fondo de la postal se pueden apreciar árboles de Navidad con adornos y luces. Del mismo modo, la imagen va a acompañada de un texto en el que se puede leer: "Feliz Navidad de parte del presidente Donald J. Trump y de la primera dama Melania Trump".

La instantánea fue tomada el pasado 7 de diciembre por Andrea Hanks, una de las fotógrafas oficiales del mandatario, en el Cross Hall de la Casa Blanca, el largo pasillo central que conecta la Sala Este con el Comedor de Estado. No obstante, se espera que el líder republicano pase estas festividades en su Mar-a-Lago, su residencia en el estado de Florida.

Por otra parte, en la citada fotografía se puede apreciar a Trump luciendo un esmoquin negro clásico, con solapa de raso y pajarita del mismo color. Por su parte, su esposa ha escogido un vestido largo negro, de corte recto y elegante, sin mangas y con cuello cerrado, complementado con una pulsera. Ambos muestran un gesto serio y están cogidos de la mano.

La escena está decorada con luces blancas y guirnaldas verdes, y al fondo, ligeramente difuminado, se distingue el gran árbol de Navidad ubicado en el Salón Azul, según ha informado la 'Agencia EFE'. Estas son las primeras festividades navideñas de los Trump desde su regreso a la Casa Blanca y Melania optó por engalanar la residencia presidencial con 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2.000 tiras de luces.

