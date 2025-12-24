La carta de Epstein, los vuelos en su avión privado y la foto 'desaparecida': los nuevos archivos ponen contra las cuerdas a Trump

Los detalles Un documento del FBI lleno de palabras tachadas recoge una acusación indirecta, pero muy grave, contra el presidente de Estados Unidos: una acusación de violación. Pero hay más: los nuevos archivos revelan que Trump voló ocho veces en el avión de Epstein.

Entre ellos, un documento del FBI lleno de palabras tachadas que recoge una acusación indirecta, pero muy grave, contra el presidente de Estados Unidos: una acusación de violación. Se trata de una denuncia que un hombre, un conductor de limusina, realizó después de escuchar la confesión de una mujer que aseguró que Trump la violó.

Este chófer cuenta cómo, en 1995, llevó a Trump en su limusina y que llegó escucharle hablar de "abusar de una mujer". "Recogí al Presidente en 1995. Durante el trayecto tuvo conversaciones en su móvil muy preocupantes. Trump pronunciaba constantemente el nombre 'Jeffrey' e hizo referencia a 'abusar de una chica'", declaró el conductor.

Años después de este episodio, en 1999, este mismo chófer estuvo charlando con una mujer y en esa conversación salió el nombre de Trump. Él cuenta que la mujer se quedó helada y que le aseguró que el actual presidente de EEUU y Jeffrey Epstein la violaron.

"Cuando hablé de Trump, ella se puso pálida y me dijo: 'El me violó, Trump me violó junto con Jeffrey Epstein. Una mujer con un nombre gracioso me llevó a un hotel elegante y ahí es donde pasó todo", dijo el conductor al FBI. Y acabó diciendo: "No puedo llamar a la Policía porque me van a matar".

Epstein decía que Trump compartía su "amor por las jóvenes"

Entre fotografías o documentos del FBI también aparecen cartas. Precisamente, una de ellas que supuestamente revelaba los gustos más secretos del actual presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha sido definida por el FBI como falsa.

En esa misiva que Epstein se dirigía al depredador sexual convicto Larry Nassar. Sí, el osteopata acusado de violar a decenas de gimnasta de la selección de estadounidense como Simone Biles. En sus líneas, el empresario confesaba que el republicano compartía su "amor por las jóvenes".

Trump voló al menos ocho veces en el avión privado de Epstein

Por otro lado, otro documento confirma que entre 1993 y 1996, el presidente estadounidense habría volado en ocho ocasiones en el avión de Epstein. Vuelos que Trump siempre ha tratado de esconder.

Aunque los papeles no atañen solo al presidente Trump. Ghislaine Maxwell también se ha visto implicada intercambiando correos con un hombre con la inicial A, que se identifica como "El Hombre Invisible". Planeaban un viaje a Perú en 2002 en el que involucraban a "chicas".

Ahora sabemos que "El Hombre Invisible" podría ser el anteriormente príncipe Andrés, quien visitó Perú en ese mismo año. Junto a los documentos, se publica también un vídeo que presuntamente muestra el intento de suicidio de Epstein, pero podría ser falso. Son cientos de escándalos que, día tras día, salen a la luz.

