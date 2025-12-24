Bruselas y España condenan el veto de EEUU a ciudadanos europeos que definen como "medidas injustificadas"

El contexto La Administración Trump anunció restricciones de visado a cinco "agentes del complejo industrial de la censura global", a los que acusa de coaccionar a plataformas estadounidenses para censurar opiniones contrarias.

La Comisión Europea ha condenado este miércoles la decisión de Estados Unidos (EEUU) de vetar la entrada al país a cinco ciudadanos europeos, entre los que se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, y ha defendido la libertad de expresión.

Incluso, advierten de que "en caso necesario" se responderá "con rapidez" en defensa de "nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas".

"Es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con EEUU en todo el mundo democrático. La UE es un mercado único abierto y basado en normas, y cuenta con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales", ha indicado el Ejecutivo europeo en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que las normas europeas para la gestión de plataformas digitales "garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas sin discriminación". Por ello, ha solicitado "aclaraciones pertinentes" a las autoridades estadounidenses.

El Gobierno habla de "medidas inaceptables entre socios"

Un apoyo a los afectados al que también se ha sumado el Gobierno de España a través de un comunicado que ha recogido Europa Press. En concreto el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado su solidaridad tanto con Breton y "los [cuatro] responsables de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio".

Además, definen esas sanciones estadounidenses como unas "medidas inaceptables entre socios y aliados". En este sentido, subrayan que "un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos. El Reglamento de Servicios Digitales protege ese espacio sin discriminación".

"Agentes del complejo industrial de la censura global"

Todo después de que este martes martes la Administración de Donald Trump anunciase restricciones de visado a cinco "agentes del complejo industrial de la censura global", al acusarles de coaccionar a plataformas estadounidenses para censurar opiniones estadounidenses contrarias.

La subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, confirmó que entre los afectados se encontraba Breton por ser "uno de los artífices" de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por siglas en inglés), la normativa promulgada el pasado año que trata de combatir contenidos ilegales y proteger a los usuarios de internet y que contempla sanciones para empresas que la incumplan.

En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, Rogers justificó la medida contra el francés por su carta dirigida al propietario de la citada plataforma, Elon Musk, y difundida horas antes de entrevistar en directo al entonces candidato republicano a la Presidencia estadounidense, Donald Trump.

