Le Pen anuncia que se presentará a las elecciones de 2027 al Elíseo sin el brazalete y que recurrirá su condena

El contexto Un tribunal de apelación francés ha confirmado este martes la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos de la UE. Aunque no irá a prisión, sí le ha impuesto que lleve una pulsera electrónica de control durante un año.

Marine Le Pen ha anunciado que se presentará a las elecciones de 2027 al Elíseo sin el brazalete y que recurrirá su condena por malversación de fondos de la Unión Europea.

La dirigente ultraderechista de Agrupación Nacional (RN) ha conocido este martes que un tribunal de apelación francés ha confirmado su condena por el delito de malversación, pero ha reducido la duración de la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Algo que le abre la puerta a presentarse a las elecciones francesas que se celebrarán el próximo año.

Pese a ello, Le Pen tendrá que llevar una pulsera electrónica de control durante un año, lo que dificulta política y logísticamente la realización de una campaña presidencial.

Ahora bien, ella defiende que no solo se presentará a las elecciones, sino que lo hará sin el brazalete porque recurrirá esta decisión. "Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales", ha declarado en el telediario de máxima audiencia de la televisión 'TF1', a donde ha acudido acompañada por el presidente de su partido, la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella.

"Como tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación, algo que no ocurría necesariamente en las otras hipótesis, y dado que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin llevar una pulsera electrónica", ha añadido la líder de la ultraderecha francesa.

En este sentido, ha defendido que forma un "tándem ganador" con Jordan Bardella, presidente del partido y eurodiputado que era visto como el favorito a ser el candidato si finalmente Le Pen daba un paso al lado.

La dirigente francesa, que ya se ha presentado en tres ocasiones a las elecciones, ha destacado a Bardella como "equilibrado, coherente y sólido". "Creo que el tándem político que formamos puede cambiar realmente las cosas. Puede representar un nuevo impulso para nuestro país y cambiar la vida cotidiana de los franceses", ha asegurado.

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