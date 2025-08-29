Ordenan repetir el juicio contra los expolicías acusados de la muerte del afroamericano Tyre Nichols

Los detalles La defensa de los exagentes alegó que el anterior magistrado era "parcial". Los tres serán juzgados de nuevo por delitos federales de manipulación de testigos.

La jueza estadounidense Sheryl H. Lipman ha ordenado repetir el juicio contra tres expolicías de Tennessee, acusados de la muerte de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años, tras una brutal paliza. La decisión responde a la solicitud de la defensa de los acusados, quienes alegaron parcialidad por parte de Mark Norris, el anterior instructor del caso. Los expolicías, Demetrius Haley, Justin Smith y Taddarius Bean, enfrentarán un nuevo juicio por delitos federales de manipulación de testigos. Anteriormente, fueron absueltos de cargos estatales de asesinato. Nichols murió en enero de 2023, tras ser golpeado y electrocutado durante su detención.

Sheryl H. Lipman, jueza de Estados Unidos, ha ordenado repetir el juicio contra los tres expolicías de Tennessee acusados de la muerte de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años, después de propinarle una brutal paliza tras su detención por conducción temeraria.

Accede la magistrada a la petición de la defensa de los tres acusados, Demetrius Haley, Justin Smith y Taddarius Bean, que alegaron que Mark Norris, el anterior instructor del caso, fue "parcial" y que violó sus derechos.

Ahora, los tres deberán responder en un nuevo juicio del que aún no se sabe la fecha por delitos federales de manipulación de testigos por los que les declararon culpables en octubre de 2024.

En el caso de los cargos estatales de asesinato, los tres fueron absueltos el pasado mes de julio.

Nichols fue detenido el 7 de enero de 2023 en un control de tráfico. Los por aquel entonces policías golpearon al joven con una porra y le aplicaron incluso varias descargas eléctricas con un táser. El joven, de 29 años, murió tres días después de su detención en un hospital

En el vídeo de la paliza, de extrema dureza, se puede ver a los oficiales sujetando al hombre y golpeándole repetidamente mientras grita por su madre. Todo, durante tres minutos. "Te voy a dar una paliza", se escucha decir.

Tras la agresión, los policías deambularon durante varios minutos por el lugar mientras Nichols estaba apoyado contra el coche. Luego se desplomó en la calle.