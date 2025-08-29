El Parlamento de Turquía pide a los Estados miembros de la ONU que corten relaciones con Israel y se suspenda su membresía por el genocidio en Gaza

Los detalles La Gran Asamblea Nacional Turca pide que todos los parlamentos nacionales suspendan relaciones militares y comerciales con Israel y tomen medidas efectivas para garantizar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

El Parlamento turco ha aprobado una moción instando a los parlamentos de los Estados miembros de la ONU a cesar relaciones militares y comerciales con Israel, y a romper el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza. La moción, firmada por el presidente de la Asamblea, Numan Kurtulmuş, acusa a Israel de genocidio en Gaza. Turquía ha cerrado su espacio aéreo y marítimo a Israel, tras suspender relaciones comerciales en protesta por la ofensiva en Gaza. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, declaró que Turquía ha implementado sanciones y medidas diplomáticas contra Israel, criticando sus acciones en Gaza y otras regiones, y destacando la resistencia palestina.

El Parlamento turco ha aprobado una moción para instar a todos los parlamentos de los Estados miembros de la ONU a poner fin a sus relaciones militares y comerciales con Israel y a tomar medidas para romper el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La moción, que ha sido firmada por el presidente de la Asambles, Numan Kurtulmuş, asegura que "Israel ha convertido sus políticas de décadas de ocupación, destrucción y anexión contra el pueblo palestino en un genocidio, especialmente en Gaza , en los últimos dos años".

"Hoy, nosotros, como la Gran Asamblea Nacional Turca, nos reunimos aquí para transmitir nuestras propuestas y llamar a la solidaridad con el pueblo palestino y a detener a Israel ante los parlamentos del mundo. Esperamos que los parlamentos del mundo se unan a este llamado y que todos actuemos juntos, apoyando la elevación de la voz y la conciencia de la humanidad", añade el texto aprobado por los representantes de la soberanía nacional turca.

Además, los parlamentarios turcos instan a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) a suspender la membresía de Israel por el genocidio que lleva casi dos años perpetrando contra la población palestina en la Franja de Gaza.

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel

En paralelo, el Gobierno de Turquía ha anunciado este viernes el cierre de su espacio aéreo y marítimo a Israel, más de un año después de confirmar la suspensión de las relaciones comerciales bilaterales, en protesta por su ofensiva en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 63.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.

"Hemos cortado completamente nuestro comercio con Israel. No permitimos que los barcos turcos atraquen en puertos israelíes. No permitimos que los aviones israelíes entren en nuestro espacio aéreo. (...) No permitiremos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni que las aeronaves entren en nuestro espacio aéreo", ha declarado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Durante una reunión extraordinaria del Parlamento turco sobre Gaza en Ankara, ha asegurado que "ningún otro país en el mundo ha tomado más medidas que Turquía en materia de sanciones", cortando, por ejemplo el comercio bilateral de forma plena, y ha remarcado que han "implementado numerosas medidas diplomáticas, legales y comerciales" contra las autoridades israelíes", según recoge la agencia de noticias Anadolu.

Así, ha señalado que los ataques israelíes contra Gaza, Líbano, Yemen, Siria e Irán durante este año son acciones que "ignoran" el Derecho Internacional y "podrían arrastrar a toda la región al caos". "Esta actitud imprudente (de Israel) es el indicador más claro de una mentalidad de Estado terrorista que desafía el orden internacional y está lejos de asumir su responsabilidad", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que "las atrocidades cometidas en Gaza ya han sido registradas como una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad", si bien ha enfatizado que la "resistencia" del pueblo palestino "cambiará el curso de la historia, se convertirá en símbolo de los oprimidos y sacudirá los cimientos de un orden (internacional) corrupto".