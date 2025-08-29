Agentes migratorios de EEUU detienen a dos bomberos que combatían un incendio forestal para deportarlos

El contexto Los detenidos intentaban combatir el fuego originado en Bear Gulch en el estado de Washington cuando agentes federales impusieron una fila de 44 personas y comenzaron a pedir identificación.

La Policía migratoria de Estados Unidos ha arrestado a dos bomberos que combatían un incendio en Bear Gulch, Washington, para deportarlos, según funcionarios del gobierno de Donald Trump. Los agentes federales detuvieron a 44 personas para verificar su identificación, revelando que dos estaban ilegalmente en el país, uno con una orden de expulsión previa, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La CBP afirmó que no interfirieron en las operaciones de bomberos ni representaron un peligro para la comunidad. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, expresó su profunda preocupación por la situación, en medio de numerosas deportaciones de inmigrantes indocumentados bajo el mandato de Trump.

La Policía migratoria de Estados Unidos ha arrestado a dos bomberos que controlaban un incendio forestal para deportarlos, aseguran funcionarios de inmigracion del Gobierno de Donald Trump.

Los detenidos intentaban combatir el fuego originado en Bear Gulch en el estado de Washington, que ya abarca 3.600 hectáreas. En ese momento, agentes federales impusieron una fila de 44 personas y comenzaron a pedir identificación, adelanta ABC News.

"Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan", aseguró uno de los efectivos afectados este miércoles tras el suceso.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que fueron los guardabosques quienes llamaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza para verificar los nombres de los trabajadores.

"Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos ilegalmente, uno con una orden de expulsión previa", reveló la CBP este jueves.

Asimismo, la Oficina sostiene que no interfirieron "en las operaciones de bomberos en el área" y que su actuación "no presentó un peligro para la comunidad circundante".

Mientras, Bob Ferguson, gobernador demócrata de Washington, expresó que se sentía "profundamente preocupado por la situación". Son miles los inmigrantes indocumentados que han sido deportados después de que Trump llegara al mandato estadounidense de nuevo.