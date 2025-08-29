Ahora

Deportaciones masivas

Agentes migratorios de EEUU detienen a dos bomberos que combatían un incendio forestal para deportarlos

El contexto Los detenidos intentaban combatir el fuego originado en Bear Gulch en el estado de Washington cuando agentes federales impusieron una fila de 44 personas y comenzaron a pedir identificación.

Bomberos de Washington.Bomberos de Washington.Agencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía migratoria de Estados Unidos ha arrestado a dos bomberos que controlaban un incendio forestal para deportarlos, aseguran funcionarios de inmigracion del Gobierno de Donald Trump.

Los detenidos intentaban combatir el fuego originado en Bear Gulch en el estado de Washington, que ya abarca 3.600 hectáreas. En ese momento, agentes federales impusieron una fila de 44 personas y comenzaron a pedir identificación, adelanta ABC News.

"Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan", aseguró uno de los efectivos afectados este miércoles tras el suceso.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que fueron los guardabosques quienes llamaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza para verificar los nombres de los trabajadores.

"Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos ilegalmente, uno con una orden de expulsión previa", reveló la CBP este jueves.

Asimismo, la Oficina sostiene que no interfirieron "en las operaciones de bomberos en el área" y que su actuación "no presentó un peligro para la comunidad circundante".

Mientras, Bob Ferguson, gobernador demócrata de Washington, expresó que se sentía "profundamente preocupado por la situación". Son miles los inmigrantes indocumentados que han sido deportados después de que Trump llegara al mandato estadounidense de nuevo.

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  5. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños