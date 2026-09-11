Un omnipresente Trump cierra la convención republicana en Dallas entre protestas contra el ICE y la guerra de Irán

¿Qué ha pasado? El presidente de EEUU ha insistido a sus seguidores para que voten el 3 de noviembre, cuando se renuevan los 435 escaños del Congreso. Mientras él defendía sus políticas en la cancha de los Mavericks, fuera clamaban contra sus políticas migratorias, económicas y la guerra de Irán.

Donald Trump concluyó la convención republicana de mitad de mandato instando al voto y prometiendo 5.000 euros a cada adulto estadounidense si su partido conserva la mayoría en el Congreso. En el evento, celebrado en el Airlines Center, Trump mencionó temas variados, incluso bromeó sobre su cansancio de la política. Afuera, en Pyke Park, manifestantes protestaron contra sus políticas y decisiones desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Las críticas se centraron en el uso de la fuerza por el ICE y su política migratoria. Además, la guerra con Irán, que ha elevado el precio del petróleo, fue otro punto de controversia. Trump defiende sus acciones, mientras el 3 de noviembre se espera una importante jornada electoral para renovar el Congreso.

Donald Trump ha puesto fin a la primera convención republicana de mitad de mandato. Llamando al voto, convirtiendo el acto en una ceremonia de culto que, como no podía ser de otra manera, ha sido hacia sí mismo. Prometiendo incluso 5.000 euros a cada adulto estadounidense si su partido mantiene la mayoría en el Congreso. Mencionando hasta el traspaso de Luka Doncic de los Mavericks a los Lakers y afirmando, entre bromas, estar "un poco cansado de la política". Así ha cerrado todo el magnate neoyorquino, entre llamadas insistentes a sus seguidores para acudir a las urnas el 3 de noviembre.

Muchos había dentro del Airlines Center. Muchos que han escuchado a un Trump convirtiéndose incluso en juez y pidiendo a los presentes "levantar la mano derecha". "Dios todopoderoso, juro al mejor presidente de la historia de EEUU, que nos ama tanto que no puede siquiera respirar. Saldré con mi familia a votar el 3 de noviembre".

Fuera del recinto, eso sí, no tantos 'trumpistas'. Porque en el Pike Park de la ciudad texana se dieron cita cientos de personas contrarias a la figura del republicano, protestando por las decisiones que ha tomado y toma Trump desde que regreso a la Casa Blanca en 2025 una vez venció las elecciones del 2024 a Kamala Harris. Entre pancartas, los allí presentes pidieron procesar al actual presidente de EEUU.

Entre sus proclamas, el ICE. Un ICE que ha sembrado y siembra el caos en cada ciudad en la que está, teniendo permitido el uso de la fuerza por razones varias como por ejemplo porque sí. Que realiza redadas y detenciones aleatorias entre la población y que, a comienzos de año, causó la muerte de dos personas en Minnesota.

Ante sus actuaciones, en las protestas de Dallas se pudieron leer pancartas como 'ICE killer off our streets' (los asesinos del ICE fuera de nuestras calles), en respuesta al uso de la fuerza que esta milicia armada por Trump ha empleado en multitud de ocasiones.

"Yo te compro el billete a México"

Sobre todo, contra los migrantes. También protestaron contra el republicano por su política migratoria, con proclamas como 'las vidas migrantes son valiosas'. La tensión, en ese sentido, se trasladó al propio pabellón texano con JD Vance, cuando respondió a un manifestante que interrumpió su discurso y que ondeaba la bandera de México.

"Si tanto amas a México, vete allí. Yo te compro el billete de avión", afirmó el vicepresidente de Estados Unidos.

Además, la guerra de Irán. Una que está haciendo que el precio del petróleo alcance niveles pocas veces visto por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Con las hostilidades encaminándose al séptimo mes de duración, el barril de Brent está por encima de los 100 dólares y los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses lo está notando.

"Haría todo igual en Irán"

Han pedido poner fin a la guerra. Una que Trump sigue defendiendo como así ha expresado en la cadena conservadora 'Fox News': "Si tuviera que hacer todo de nuevo lo haría exactamente igual".

"Supongamos que todo fuera sobre ruedas, pero Irán tuviera un arma nuclear. La usarían porque están locos. Habrían arrasado Israel, Oriente Medio y habrían atacado a un par de nuestras ciudades", ha insistido.

Ahora, Trump se enfrenta a todo lo que tras de sí lleva. A sus decisiones en política interior y exterior y, claro está, también a las que ha tomado en materia económica, social y migratoria.

Será el 3 de noviembre cuando los votantes acudan a las urnas. Cuando se renueven los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de una parte del Senado. La figura de Trump, omnipresente en todo momento... a pesar de que por ley ya no puede volver a presentarse a los comicios para la Presidencia del próximo 2028.

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