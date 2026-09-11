Muere a los 78 años Emma Bonino, la política italiana que hizo de la libertad una forma de vida

¿Por qué es importante? La histórica dirigente radical, exministra de Exteriores y excomisaria europea, fallece a los 78 años tras más de cinco décadas de activismo en defensa de los Derechos Humanos y las libertades individuales.

Emma Bonino, destacada defensora del liberalismo europeo y los Derechos Humanos, falleció a los 78 años. Fue ministra de Exteriores de Italia, comisaria europea y senadora. Su partido, Più Europa, la recuerda como una líder valiente y libre. Bonino comenzó su carrera política en los años 70, abogando por la legalización del aborto y defendiendo las libertades individuales. Fue diputada durante seis legislaturas y ocupó cargos en Italia y Europa. Recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa y el Premio Príncipe de Asturias. Su muerte ha generado reacciones en Italia y Bruselas, destacando su influencia en la política y su lucha por los derechos humanos.

Emma Bonino, una de las figuras más reconocibles del liberalismo europeo y referente durante décadas de la defensa de los Derechos Humanos, ha muerto este viernes a los 78 años. La histórica dirigente radical fue ministra de Exteriores de Italia, comisaria europea y senadora, además de una de las voces más combativas de la política italiana.

"Emma nos ha dejado, pero nunca nos abandonará. Hoy no solo nos deja nuestra líder, nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", ha anunciado en redes sociales su partido, Più Europa.

Bonino irrumpió en la política italiana en los años 70, vinculada a las campañas por la legalización del aborto. Fue entonces cuando comenzó una larga carrera en las filas del Partido Radical, desde el que se convirtió en una de las principales representantes de un liberalismo marcado por la defensa de las libertades individuales.

Fue diputada durante seis legislaturas y ocupó distintos cargos en Italia y en las instituciones europeas. En 1995 fue nombrada comisaria europea de Pesca y posteriormente desempeñó el cargo de ministra de Asuntos Europeos entre 2006 y 2008. Entre 2013 y 2014 fue ministra de Exteriores. Su último cargo electo fue el de senadora, que ocupó hasta 2022.

A lo largo de su trayectoria hizo de la defensa de las libertades una de sus principales banderas. Su partido ha reivindicado sus campañas contra "todo lo que niega las libertades", desde el aborto clandestino y el hambre en el mundo hasta la partitocracia, los genocidios y las distintas formas de autoritarismo.

"Activista, parlamentaria, ministra, comisaria europea", ha destacado Più Europa. "Siempre radicalmente libre".

Su trayectoria fue reconocida con algunas de las principales distinciones internacionales, entre ellas la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, que recibió en 1998.

Reacciones en Italia y Bruselas

La muerte de Bonino ha provocado reacciones de todo el arco político italiano, incluido el actual Gobierno de Giorgia Meloni. La primera ministra ha reconocido el peso de la histórica dirigente en la vida pública italiana pese a las profundas diferencias políticas que las separaban.

"Durante décadas representó una voz fuerte y reconocible de la política italiana, llevando adelante sus ideas con determinación", ha señalado Meloni.

"Nuestras historias y nuestras sensibilidades han estado lejos, pero esto nunca me ha impedido reconocer su peso y su rol en la vida pública de nuestra Nación", ha añadido.

También el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha reivindicado su figura como una "representante autorizada de la política italiana" y uno de los rostros más conocidos del "radicalismo liberal".

"Fue mi colega en Bruselas, una mujer inteligente con la que siempre tuve un intercambio respetuoso y leal, a pesar de tener a menudo valores y visiones políticas diferentes", ha afirmado Tajani.

El ministro ha destacado además el "gran sentimiento europeísta" que compartían y ha recordado la lucha de Bonino por la moratoria de la pena de muerte y por la defensa de las mujeres víctimas de mutilaciones genitales femeninas.

Desde Bruselas, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha lamentado su muerte. "La Europa por la que luchó sentirá su ausencia", ha escrito en italiano en sus redes sociales.

"Emma Bonino nunca esperó a que el mundo estuviera preparado, siempre eligió ir hacia adelante, indicando el camino a los demás", ha añadido Metsola, que ha reivindicado así el papel de quien fuera eurodiputada y comisaria europea.

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