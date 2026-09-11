Un autobús turístico con 49 neerlandeses vuelca en Suiza y deja varias víctimas mortales

Equipos de emergencia trabajan en el lugar del accidente de un autobús de la compañía de viajes Oad

Los detalles El accidente se produjo en la tarde de este jueves en Susch, en el cantón de Grisones, cuando el autocar circulaba de Zernez hacia Susch. La Policía suiza ha confirmado varios fallecidos y heridos, aunque todavía no ha precisado el balance.

Un autobús turístico con 49 ciudadanos neerlandeses volcó en Susch, cantón suizo de Grisones, dejando varias víctimas mortales y heridos, según la Policía cantonal. El incidente, calificado de "grave accidente", ocurrió cuando el vehículo, por causas aún investigadas, chocó contra una barrera de seguridad y volcó. Equipos de emergencia y policías de otros cantones acudieron al lugar. El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó su pésame a las familias afectadas y agradeció a los equipos de emergencia, asegurando una investigación exhaustiva para esclarecer el suceso. La información fue recogida por el diario suizo 'Le Temps'.

Un autobús turístico en el que viajaban 49 ciudadanos neerlandeses ha volcado este jueves en Susch, en el cantón suizo de Grisones, causando varias víctimas mortales y dejando también varios heridos, según ha informado la Policía cantonal, que por el momento no ha precisado el balance.

Las autoridades han calificado el suceso de "grave accidente", aunque todavía no han concretado el número de fallecidos ni de heridos. La Policía de Grisones se ha limitado a confirmar que varias personas han muerto y otras han resultado heridas y ha señalado que ofrecerá más información sobre lo ocurrido más adelante, según recoge el diario suizo 'Le Temps'.

Hasta el lugar del accidente, en Susch, una comuna situada al este de Davos, se han desplazado equipos de emergencia y fuerzas de intervención de otros cantones, entre ellas efectivos de la Policía cantonal de St. Gallen, en el norte del país.

El accidente se produjo alrededor de las 16.45 horas (hora local), cuando el autocar circulaba de Zernez hacia Susch. Por causas que todavía se investigan, el vehículo chocó contra una barrera de seguridad, se salió posteriormente de la carretera y terminó volcado sobre uno de sus costados, según el citado periódico.

El autobús, perteneciente a una compañía neerlandesa, transportaba a 49 ciudadanos de Países Bajos, incluido el conductor, según ha informado la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR, por sus siglas en neerlandés) al diario suizo 'Blick'.

Tras conocer lo ocurrido, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha trasladado su "más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida" y ha asegurado estar "profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente".

Parmelin también ha agradecido "enormemente la labor de los equipos de emergencias" y ha subrayado que "las autoridades suizas competentes se asegurarán de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer todas las circunstancias que rodean este accidente".

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