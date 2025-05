Oklahoma reescribe la historia de EEUU: de las elecciones amañadas de 2020 a la pandemia originada en un laboratorio chino

Los niños del estado norteamericano de Oklahoma van a aprender como si fuera cierto que al reelegido presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, le robó las elecciones de 2020 el demócrata Joe Biden. Es mentira, pero da igual. A partir de ahora será verdad oficial en todo un estado norteamericano.

Bien cierto es que las imágenes que dejó el asalto al Capitolio hace cinco años ya son parte de la historia norteamericana. Un acontecimiento que se estudiará en las aulas de Oklahoma, pero no como un golpe de estado o unas elecciones en las que realmente ganó Biden, tal y como ya ha dictado la justicia estadounidense en diversas ocasiones.

Algo que, como todo, al republicano le da igual. Para él esos comicios fueron "amañados", por lo que a partir de ahora los alumnos tendrán que repetir, para aprobar, que fue Trump quien ganó y que le robaron esa victoria. Eso sí, en esta ocasión, la ocurrencia es de otro otro republicano. Se trata de un ultraderechista, encargado de preparar el programa escolar del próximo curso.

Su objetivo, asegura, es que los alumnos piensen por sí mismos y no se dejen guiar por la propaganda izquierdista. Frente a ello, la oposición no da crédito. Por ejemplo, la senadora demócrata Julia Kirt denuncia que "estas medidas están escritas por políticos fraudulentos", mientras que Cyndi Munson no duda en admitir sentirse "muy decepcionada y preocupada por la educación pública del estado".

Pero hay más. A este cambio se suma otra novedad para los estudiantes de Oklahoma, ya que también se promoverán ideas como que la Covid-19 se creó en un laboratorio chino o la obligatoriedad de conocer la Biblia. En definitiva, es para esto que Trump ha descentralizado la educación norteamericana, para un divide y vencerás.