A 30 días de la desaparición de su madre, la periodista de NBC y su familia regresan a la vivienda mientras la investigación continúa sin avances

La familia de Nancy Guthrie, madre de la periodista de la cadena estadounidense NBC, Savannah Guthrie, regresó este lunes a la vivienda de la mujer, desaparecida desde hace 30 días, para visitar el altar de flores que vecinos y allegados han levantado frente a la propiedad. La investigación, sin embargo, continúa sin ofrecer novedades sobre su paradero.

Savannah Guthrie, su hermana Annie y el esposo de la comunicadora, Tommaso Cioni, acudieron a la casa de la mujer, de 84 años, quien fue vista por última vez el pasado 31 de enero. La familia pudo volver al domicilio una vez que las autoridades concluyeron la recolección de pruebas en la propiedad, situada al norte de Tucson, en Arizona, y el caso entró en una nueva fase centrada en el análisis de la evidencia recopilada, con una presencia menor de agentes en el terreno.

La semana pasada, los familiares anunciaron una recompensa de un millón de dólares para quien aporte información que ayude a localizar a Nancy Guthrie, que padece problemas de salud, entre ellos la necesidad de un marcapasos.

El viernes, Savannah Guthrie volvió a publicar un video en Instagram para solicitar, una vez más, colaboración ciudadana. "Sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, de nuestra comunidad en Tucson y de todo el país. Por favor, no dejen de rezar y de mantener la esperanza. Tenemos que traerla de regreso a casa", expresó la periodista en un mensaje difundido en redes sociales.

Mientras tanto, el muro de flores frente a la vivienda continúa creciendo como muestra de apoyo. Las autoridades consideran la posibilidad de que Nancy Guthrie haya sido secuestrada de su domicilio durante la madrugada del 1 de febrero. No obstante, el caso sigue catalogado como desaparición, ya que, pese a esa hipótesis, se desconoce su paradero y si continúa con vida.

En la investigación han participado al menos 400 agentes locales, estatales y federales. Según fuentes oficiales, se han recuperado muestras de ADN vinculadas a un posible sospechoso, cuya identidad aún no ha sido determinada.

