La libertad llega para algunos presos políticos en Venezuela: "Se trata de una cárcel más parecida a un campo de concentración"

Los detalles Aunque en las últimas horas se han liberado a otras 17 personas, 644 presos siguen en las cárceles venezolanas detenidos motivos políticos.

Este sábado, Venezuela ha liberado a otros 17 presos políticos que se encontraban en el centro de reclusión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas.

Pero, al mismo tiempo, 644 presos siguen en las cárceles venezolanas detenidos motivos políticos y sus familiares aguardan la excarcelación de sus allegados para poder proseguir con sus vidas.

Entre lágrimas, abrazos y esperanza se vivieron las últimas liberaciones de un grupo de presos políticos. "La esperanza creció al 1.000% porque sabemos que se abrieron las puertas", afirma Evelin Quiaro, madre de un preso político.

Pero no se abrieron para todos. Por ello, madres de presos han iniciado una huelga de hambre precisamente en el centro Zona 7: "Estamos encadenadas aquí. Hasta que liberen a nuestros familiares, no nos iremos".

Quieren el fin de un sistema marcado por castigos, aislamiento y torturas. Como las que sufrió Camilo Castro, un expreso político francés que narra ahora lo vivido: "Se trata de una cárcel de alta seguridad más parecida a un campo de concentración".

Por su parte, Ramón Centeno sufrió cuatro años de cárcel hasta volver a abrazar a su madre: "Mi mamá estaba dormida, la desperté, le dije 'mi amor, vente que me han liberado".

Pero esa felicidad duró poco. 13 días después, su madre falleció: "Mamá, yo sé que vas a leer esta carta. Y cuando la leas, por favor, respóndeme. Respóndeme y ven pronto. Te queremos". Una historia que es una más de las cientos de presos políticos venezolanos.

