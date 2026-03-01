El ataque más mortífero de Irán puede con la Cúpula del Hierro: al menos ocho muertos tras el impacto de un misil cerca de Jerusalén

Los detalles Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

Los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos continúan intensificándose. Este domingo, un misil iraní impactó en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, causando la muerte de al menos ocho personas y dejando 23 heridos, según el servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka. El ataque afectó una zona residencial, dañando varios edificios. Desde el inicio de la operación contra Irán el sábado, ya se contabilizan nueve muertos en Israel por impactos de misiles. La Policía y los servicios de emergencias están trabajando para rescatar a personas atrapadas entre los escombros de los edificios colapsados.

