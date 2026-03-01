Ahora

Escalada de tensiones

El ataque más mortífero de Irán puede con la Cúpula del Hierro: al menos ocho muertos tras el impacto de un misil cerca de Jerusalén

Los detalles Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

Las fuerzas de rescate trabajan entre los escombros de una casa tras un ataque con cohetes iraníes que impactó Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, Israel.
Los ataques entre Irán e Israel y Estados Unidos no cesan. Al menos ocho personas han muerto este domingo tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 23 heridos.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son nueve los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzó la operación contra Irán.

Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados. La Policía informó de que "como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó".

En la nota, indicó que los servicios de Emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros. Otro servicio de emergencias, United HAtzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto.

