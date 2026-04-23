Nueva salida en el Pentágono: Trump despide a su secretario de la Marina en plena tensión con Irán

Entre líneas Algo pasa en el Pentágono ya que esta salida se produce ni un mes después de la salida forzada del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas norteamericanas, Andy George.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con su purga militar en medio de la ofensiva contra Irán, destituyendo al secretario de la Marina, John Phelan, según confirmó el Pentágono. Su salida es inmediata y el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, agradeció su servicio. Hung Cao, el número dos de la Armada, asumirá el cargo interinamente. Esta destitución se suma a la reciente salida del jefe del Estado Mayor, Andy George, debido a tensiones con altos funcionarios. La situación se da en un contexto de creciente tensión con Irán, sin avances en las negociaciones de paz.

La purga militar del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, continúa en plena ofensiva contra Irán. Según ha adelantado Reuters y después ha confirmado el Pentágono, se trata del secretario de la Marina, John Phelan. Un cargo de gran importancia en la actualidad pues muchos militares de los militares desplegados en el estrecho de Ormuz.

La noticia la ha confirmado el mismo Pentágono, pero sin ofrecer más detalles de que su salida era de "efecto inmediato". No obstante, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, le ha agradecido su labor en nombre de la Adminsitración Trump, al tiempo que le deseaba "lo mejor en sus futuras iniciativas". Ahora será el hasta ahora número dos de la Armada, Hung Cao, quien asuma el mayor cargo de la Armada estadounidense de forma interina.

Una salida que llega ni un mes después de la salida forzada del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas norteamericanas, Andy George. Tampoco por la de George se ofrecieron detalles que sí han ofrecido funcionarios estadounidenses a los medios de comunicación, los cuales señalen que se produjo por las tensiones que mantenía con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario del Ejército, Daniel Driscoll.

Unos despidos que, según recuerda Reuters, se suman al revuelo generalizado en el liderazgo del Pentágono. En este sentido, cabe destacar el despido del anterior presidente del Estado Mayor Conjunto, el general C.Q. Brown, así como del jefe de operaciones navales y el subjefe de personal de la Fuerza Aérea.

Ahora la salida de Phelan llega con la tensión en torno al alto el fuego con Irán, que este martes volvió a ampliar el republicano en busca de una solución para la ofensiva desatada contra Teherán y junto a Israel hace ya más de un mes. No obstante, la mesa de negociaciones no se ha vuelto a reunir ante la negativa de Irán de tragar con las amenazas de Trump.

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