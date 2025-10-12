Netanyahu revindica su papel en la liberación de los rehenes y avisa de que la campaña militar "no ha terminado"

¿Qué ha dicho? El líder israelí ha calificado de "acontecimiento histórico" la entrega de los 20 rehenes vivos que siguen en manos de Hamás y ha llamado a "dejar de lado las diferencias".

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha declarado en vísperas de la cumbre de Egipto y antes de la liberación de 20 rehenes por Hamás. Ha destacado el retorno de los rehenes como un "momento conmovedor" y un "acontecimiento histórico", atribuyendo el éxito a la fe de los combatientes. Netanyahu ha enfatizado su papel durante la crisis y ha pedido unidad entre los israelíes, dejando las diferencias de lado para superar desafíos futuros. Aunque se firmará un acuerdo de paz en Egipto, ha advertido que la campaña militar continúa debido a amenazas persistentes. Agradeció a las FDI y a los ciudadanos por su apoyo constante, describiendo este momento como un "nuevo comienzo" para fortalecer y garantizar la supervivencia de Israel.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha realizado unas declaraciones en vísperas de la cumbre de Egipto y a pocas horas de la liberación de los 20 rehenes vivos que aún están en manos de Hamás. El israelí, en sus palabras, ha reivindicado su papel y avisa de que la campaña militar no ha acabado.

"Es un momento conmovedor. Nuestros hijos van a volver a su patria. Es un acontecimiento histórico que algunos creían que no iba a ocurrir nunca, pero nuestros combatientes sí que han creído", ha expresado.

Porque Netanyahu ha sacado pecho de su labor: "Durante la guerra, mi mujer y yo nos hemos reunido muchas veces con las familias de los secuestrados. Hemos visto su dolor y sus lágrimas. Esas reuniones me han ayudado en todas las decisiones que he tomado".

Netanyahu ha hecho un llamamiento a la unidad: "Sé que tenemos nuestras diferencias, pero en este día y espero que en los próximos vamos a dejarlas de lado. Estoy convencido de que nuestras fuerzas, juntos, superarán todos los desafíos y aprovecharán las oportunidades":

El líder israelí ha advertido que, a pesar del acuerdo de paz que se va a firmar en Egipto, la campaña militar "no ha terminado": "Donde hemos luchado, hemos ganado. Pero todavía tenemos por delante importantes retos de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando de recuperarse para atacarnos otra vez. Vamos a estar alerta".

Para terminar, Netanyahu ha dado las gracias a las FDI y a los ciudadanos de Israel: "Quiero agradecer al pueblo que haya estado con nosotros, día tras día, con amor a vuestro país y con fe en la rectitud de nuestro camino".

"Esto es un nuevo comienzo. Un camino de reconstrucción, de unidad, que va a durar generaciones. Juntos vamos a hacer más fuerte a nuestro país y vamos a seguir venciendo. Garantizaremos, con ayuda de dios, la supervivencia de Israel", ha expresado para concluir.

