Netanyahu ordena retransmitir su discurso en la cumbre de la ONU con altavoces por toda la Franja de Gaza

¿Por qué es importante? Un militar israelí cree que esta medida del primer ministro israelí supone un acto de guerra psicológica, según recoge 'Haaretz'. La oficina de Netanyahu no se ha pronunciado al respecto.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha ordenado la instalación de altavoces en la Franja de Gaza para que el discurso del primer ministro en la cumbre de la ONU sea escuchado por todos los residentes, según informan medios como 'The Jerusalem Post' y 'Haaretz'. Aunque ni las fuerzas israelíes ni la oficina del primer ministro han comentado sobre el discurso, el ejército ya prepara la retransmisión. Sin embargo, algunos miembros del Ejército muestran su disconformidad, considerándolo un acto de guerra psicológica contra Gaza. Se espera que Netanyahu critique la solución de los dos Estados, mientras defiende la operación militar en Gaza, que ha causado más de 65.400 muertes.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha ordenado a las fuerzas del Ejército de Israel que instalen altavoces por toda la Franja de Gaza para que el discurso del primer ministro durante la cumbre de la ONU sea escuchado por todos los residentes del enclave, según informan medios de comunicación como 'The Jerusalem Post' o 'Haaretz'.

Por el momento ni las fuerzas israelíes ni la oficina del primer ministro se han pronunciado acerca de uno de los discursos más esperados de la Asamblea General.

'Haaretz' especifica que el ejército no desafiará la petición de Netanyahu y ya prepara esta retransmisión por toda la Franja. Eso sí, según el 'Canal 12', miembros del Ejército han mostrado su disconformidad con esta orden dado el riesgo que supone para los soldados. Un oficial llega a comentar al citado medio que se trata de un acto de guerra psicológica por parte de Israel contra la población de Gaza.

Se espera que Netanyahu critique a quienes defienden la solución de los dos Estados, el que está siendo el punto clave de la Asamblea General, con países como Francia, Reino Unido o Italia sumándose al reconocimiento del Estado de Palestina.

Según 'The Jerusalem Post', Netanyahu se ayudará de pancartas y gráficas como ya ha hecho en ocasiones anteriores para apoyar su discurso, en el que defenderá el genocidio que está perpetrando en la Franja de Gaza y la operación militar en la que ya han sido asesinados más de 65.400 gazatíes.