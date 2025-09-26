Netanyahu evita sobrevolar Europa en su ruta hacia EEUU ante la amenaza de ser detenido por crímenes de guerra

El contexto El avión del primer ministro israelí evitó sobrevolar territorio europeo pese a contar con el beneplácito por parte de Francia para atravesar su espacio aéreo. "Finalmente decidieron tomar otra ruta y no sabemos el motivo", apuntan a CNN.

Benjamin Netanyahu ha llegado a Nueva York para asistir a la cumbre de la ONU, tras un vuelo inusualmente largo debido a un desvío en su ruta. El avión del primer ministro israelí evitó sobrevolar Europa, extendiendo su viaje en más de 600 kilómetros, posiblemente por la amenaza de detención que enfrenta. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa por crímenes de guerra en Gaza. Esta es la primera vez que Netanyahu utiliza esta ruta, a pesar de que Francia había autorizado el sobrevuelo de su espacio aéreo.

Benjamin Netanyahu ya está en Nueva York para participar en la cumbre de la ONU. El primer ministro israelí aterrizó este jueves en suelo estadounidense después de un largo vuelo que se hizo, si cabe, más largo debido al peculiar recorrido que realizó.

Y es que el avión del mandatario evitó sobrevolar territorio europeo, bordeando Francia y España y alargando su recorrido en más de 600 kilómetros.

Esta maniobra respondería a la amenaza de detención que pesa sobre el primer ministro israelí. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

El diario israelí Haaretz explica que se trata de la primera vez que el avión de Netanyahu toma esta ruta. En sus seis viajes previos a EEUU, el avión gubernamental había sobrevolado Grecia, Italia y Francia "sin alteraciones".

La ruta elegida por Netanyahu es especialmente llamativa por otro detalle. Según CNN, que cita a una fuente diplomática francesa, Francia habría aceptado una solicitud de Israel para sobrevolar el espacio aéreo francés. "Finalmente decidieron tomar otra ruta y no sabemos el motivo", señala esta fuente.