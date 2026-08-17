Netanyahu acuerda con la Junta de Paz crear un grupo de trabajo para el desarme de Hamás

Los detalles El anuncio se produce más de una hora después de que concluyera el encuentro en Jerusalén entre Netanyahu; Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump; y el representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto con la Junta de Paz para el desarme del grupo islamista Hamás en Gaza. Tras un encuentro en Jerusalén con Jared Kushner, asesor de Donald Trump, y Nickolay Mladenov de la Junta de Paz, se acordó también la formación de un segundo grupo enfocado en el saneamiento y la salud pública en Gaza. Netanyahu y Kushner concluyeron que Israel podrá continuar con ataques "de precisión" en Gaza. Desde el alto el fuego, Israel ha matado a más de 1.265 personas en la Franja, mientras que Hamás no ha lanzado ataques significativos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado de su oficina que ha acordado con la Junta de Paz, el órgano que supervisa la tregua en Gaza, la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme del grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

"El primer ministro y la Junta de Paz mantuvieron conversaciones profundas y constructivas", recoge el comunicado. Asimismo, señala que "se acordó crear dos grupos de trabajo, uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza, que tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción en Gaza".

El anuncio se produce más de una hora después de que concluyera el encuentro en Jerusalén entre Netanyahu; Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EEUU, Donald Trump; y el representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov.

"Un segundo grupo de trabajo se centrará en el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel", concluye el comunicado de la oficina del mandatario israelí.

Sin embargo, Netanyahu aún no ha aludido a Kushner, que llegó a Israel el domingo por la noche tras reunirse con los líderes de Hamás en Egipto, en sus declaraciones públicas.

La reunión en la Oficina de Netanyahu, en Jerusalén, comenzó sobre las 11:00 hora local (8:00 GMT) y se extendió durante tres horas, según el diario israelí 'Haaretz'. Al encuentro también acudieron el exprimer ministro británico Tony Blair y el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee.

Por otro lado, Netanyahu y Kushner también concluyeron en las negociaciones que Israel podrá continuar lanzando ataques "de precisión" en Gaza por ahora, informa Haaretz.

El domingo, Kushner mantuvo un encuentro en Egipto con una delegación de Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, al que también acudió Mladenov. En este sentido, una fuente de la seguridad egipcia aseguró a EFE que Al Haya reafirmó el compromiso de su organización para completar el plan de 15 puntos para implementar el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, Israel ha matado a más de 1.265 personas en la Franja, según el Ministerio de Sanidad del enclave. Hamás, por su parte, no ha lanzado ningún ataque significativo contra territorio israelí.

Pese a que, debido a la presión estadounidense, Israel redujo sus ataques durante casi una semana en Gaza hasta el mínimo, el pasado miércoles retomó los ataques selectivos contra objetivos en el enclave argumentando que constituyen "amenazas inmediatas" para sus tropas.

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