El yerno de Trump se reúne con Netanyahu tras verse con Hamás en Egipto para tratar de desencallar el plan de paz para Gaza

Los detalles Jared Kushner se ha reunido con el primer ministro israelí en Jerusalén, en un intento por impulsar el plan de Trump, que actualmente se encuentra atascado.

Jared Kushner, enviado de EE.UU. y yerno de Donald Trump, se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras un encuentro inusual con Hamás en El Cairo, buscando impulsar el plan de paz de Trump para Gaza. Acompañado por Nickolay Mladenov, Kushner intenta avanzar en un plan de 20 puntos que busca finalizar la guerra. Sin embargo, el plan enfrenta obstáculos, ya que Israel sigue atacando Gaza a pesar del alto el fuego acordado. Hamás aceptó una nueva hoja de ruta respaldada por EE.UU., pero Netanyahu la rechazó, exigiendo el desarme completo de Hamás antes de retirar tropas.

El enviado de EEUU y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se ha reunido este lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un día después de mantener una inusual reunión con Hamás en El Cairo, en un intento por impulsar el plan de paz del presidente estadounidense para Gaza.

Kushner ha estado acompañado en la reunión con Netanyahu por Nickolay Mladenov, enviado del Consejo de Paz de Trump para Gaza. Mladenov, antiguo funcionario de Naciones Unidas con estrechos vínculos con Emiratos Árabes Unidos, un país con gran influencia en Oriente Medio, ya ayudó a negociar el acuerdo de desarme del mes pasado y está considerado ampliamente como una de las principales figuras encargadas de impulsar el plan original de Trump, compuesto por 20 puntos, para poner fin a la guerra, un plan que Israel y Hamás acordaron el año pasado.

Sin embargo, hasta ahora el plan está atascado, mientras Israel continúa llevando a cabo ataques contra Gaza, pese a haber acordado un alto el fuego como parte del plan de Trump.

El mes pasado, Hamás aceptó una nueva hoja de ruta de 15 puntos respaldada por Estados Unidos, destinada a avanzar en la aplicación del plan de paz de Trump. Sin embargo, Netanyahu rechazó públicamente esa hoja de ruta, que contemplaría que Hamás entregara sus armas a cambio de que Israel se retirara de Gaza.

Por su parte, Trump había señalado que el acuerdo se llevaría a cabo por fases, con la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza a medida que avanzara el desarme, mientras una "Fuerza Internacional de Estabilización" colaboraría con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad del territorio.

Pese a las insistencias del presidente estadounidense, Netanyahu ha declaro claro que su Ejército solo se retirará una vez que Hamás y otros grupos armados de Gaza hayan sido completamente desarmados.

Kushner ya se había reunido con dirigentes de Hamás junto al enviado estadounidense Steve Witkoff en octubre de 2025, ayudando a cerrar un acuerdo que condujo a un alto el fuego en Gaza y a la liberación de los rehenes que aún permanecían retenidos tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

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