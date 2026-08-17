Los vecinos de la urbanización de lujo La Moraleja (Madrid), indignados por la instalación de una torre de alta tensión a 30 metros de sus casas

Los detalles Los residentes están especialmente preocupados por el posible impacto que las ondas electromagnéticas puedan tener en su salud. Sin embargo, no hay evidencia científica de ello.

Los vecinos de la lujosa urbanización de La Moraleja, en Madrid, están indignados por la instalación de una torre de alta tensión de 47 metros de altura. La infraestructura, operada por Red Eléctrica, ha despertado la inquietud de los residentes al estar a tan solo 30 metros de las viviendas más cercanas.

Ante esta situación, la comunidad de vecinos ha anunciado que pedirá el soterramiento o el alejamiento del trazado eléctrico de la zona residencial, algo que también respalda el Ayuntamiento de Alcobendas. "Nos han instalado un monstruo de características desmedidas", asegura el presidente de la comunidad, Víctor Varona.

Los residentes están especialmente preocupados por el posible impacto que las ondas electromagnéticas puedan tener en su salud. Sin embargo, no hay evidencia científica de ello. "Se ha investigado bastante en las últimas dos décadas sobre esto y todas las revisiones de estudios solventes que se han hecho al final no han llegado a una conclusión clara que vincule líneas de alta tensión como causa de posibles canceres", explica Mario Viciosa, editor de Ciencia de 'Newtral.es'.

Sin embargo, estas líneas tienen "un evidente impacto medio ambiental y estético", aclara Viciosa, motivo por el que "normalmente se tiende a soterrar estas líneas de alta tensión".

Los vecinos insisten en el soterramiento de la línea, como se ha hecho en la parte del trazado que afecta al término municipal de Madrid. "Se va a soterrar desde el municipio de Madrid que es donde está esa torre de apoyo hacia la zona oeste de Madrid. Y lo que corresponde a Alcobendas que sería esta otra lineal que pasa por allí no se sotierra", explica Varona.

El Ayuntamiento de Alcobendas ya se ha comprometido a buscar una solución con Red Eléctrica: mover la torre o soterrar la línea. La respuesta llegará a mediados de septiembre.

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