Hasta dos millones de dólares por cruzar Ormuz: Irán se haría millonario mientras Trump paga más por el petróleo

Los detalles Por cada barril que transporte el barco que quiera cruzar Ormuz, habrá que pagar un dólar. Eso sí, el peaje Irán no quiere cobrarlo en dólares. Lo exigen en yuanes o en bitcoins.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cometido errores significativos en su estrategia hacia Irán, especialmente en el estrecho de Ormuz. Inicialmente un paso gratuito, ahora Irán ha impuesto un peaje que podría cobrar hasta dos millones de dólares por buque, generando grandes ingresos para el régimen iraní. Este peaje no se paga en dólares, sino en yuanes o criptomonedas estables. La situación recuerda a la época de los piratas, ya que Irán controlará y asegurará la navegación, exigiendo pagos para permitir el paso seguro. Esta medida aumentará los costos de las materias primas y las pólizas de seguro, afectando también el precio del petróleo en Estados Unidos.

Si nos paramos a analizar los errores que ha cometido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra contra Irán, desde luego, tenemos que destacar sus malos cálculos en torno al estrecho de Ormuz. Trump, que quería hacer dinero con esta guerra, ha visto cómo Ormuz ha pasado de ser gratis, un paso natural por el que cualquier carguero podía pasar, a tener que pagar un peaje impuesto por el régimen de los ayatolás.

Porque es Irán quien controla el estrecho de Ormuz y con esta especie de impuesto de uso, se va a forrar. Por cada buque que pase, Irán puede llegar a cobrar hasta dos millones de dólares. Solo hay que hacer cuentas para ver que los que ganan dinero en este asunto son el régimen iraní.

Por cada barril que transporte el naviero que quiera cruzar Ormuz, habrá que pagar un dólar. Eso sí, el peaje Irán no quiere cobrarlo en dólares. No quieren nada de Estados Unidos. Lo exigen en yuanes o en bitcoins. En criptomonedas "estables" y no volátiles, con un valor casi fijo y normalmente ligadas a activos como el euro, el oro u otros activos financieros.

Ormuz, como en una película de piratas

Las consecuencias de la última 'trumpada' mandan a la sociedad actual a la época de los piratas del XVII, cuando los corsarios interceptaban a los barcos comerciales y les obligaban a pagar, entregar parte de la carga o arriesgarse al ataque.

Eso es lo que va a hacer Irán a partir de ahora en Ormuz, porque la propuesta aceptada por EEUU reconoce a Irán la potestad de "controlar y asegurar" la navegación. Y cobrará por ello, consiguiendo una inesperada lluvia de millones para el régimen de los ayatolás.

Cuando el capitán haya pagado, le darán una clave para acceder a los corredores "seguros" y libres de minas establecidos por Irán. Pero hasta ahí su "gesto de buena voluntad", porque militares de la Guardia Revolucionaria ya han avisado de que abordarán el buque, comprobarán la carga y la contraseña. De no ser correcto algo, el barco tendrá que dar media vuelta o será atacado por drones.

Y todo esto acabará por añadir más costes a nuestras materias primas y las pólizas aseguradoras se encarecerán. En que en Estados Unidos también se pague más por el petróleo.

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