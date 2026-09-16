Al menos 11 palestinos mueren por el derrumbe de un edificio en la Franja de Gaza

Un campamento de viviendas en Gaza en un foto de archivo.

Los detalles Según ha informado el hospital gazatí de Al Shifa, durante la madrugada de este miércoles se ha derrumbado un edificio dañado por ataques israelíes en el que han muerto al menos 11 personas, 5 de ellas, niños.

Un edificio de seis plantas en la Franja de Gaza, previamente dañado por ataques israelíes, colapsó la madrugada del miércoles, dejando al menos 11 palestinos muertos, incluidos cinco niños, y más de 30 heridos, según el hospital Al Shifa. Defensa Civil del enclave palestino informó que alrededor de 100 personas están heridas o desaparecidas. Aunque se desconoce el motivo exacto del derrumbe, el edificio estaba en mal estado debido a los ataques, que han devastado gran parte de la Franja. Desde octubre de 2023, las tropas israelíes han matado a 73.789 personas en Gaza.

La madrugada de este miércoles se ha derrumbardo un edificio dañado por ataques israelíes en la Franja de Gaza causando al menos 11 palestinos, entre ellos 5 niños, y más de una treintena resultaron heridos. Así lo ha informado el hospital gazatí de Al Shifa.

Por su parte, el representante de Defensa Civil del enclave palestino señaló que "hay alrededor de 100 personas entre heridas y desaparecidas".

El derrumbe del edificio residencial de seis plantas, situado en la zona oeste de ciudad de Gaza, se produjo durante la madrugada y dejó a decenas de personas atrapadas bajo los escombro.

Así y tal como ha informado Defensa Civil en un comunicado, sus equipos iniciaron las labores de rescate poco después de producirse el colapso del inmueble.

Pese a que todavía se desconoce el motivo exacto del derrumbamiento, Defensa Civil ha asegurado que el edificio se hallaba en mal estado y afectado por los ataques israelíes, que se calcula han arrasado alrededor del 80% de la Franja y dejado a miles de personas desplazadas y forzadas a residir en tiendas de campaña o en viviendas con una integridad estructural precaria.

De este modo, y según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de las últimas 24 horas, las tropas israelíes han matado a 73.789 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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